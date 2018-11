L'AQUILA: COMANDO MILITARE ESERCITO ABRUZZO SALUTA GINA MATTEI, NEO PENSIONATA

L'AQUILA - Prima una festa in ufficio, con il Comando esercito Abruzzo schierato al completo, tra militari e civili nella caserma Pasquali, poi una cena coi parenti più stretti.

Così Gina Mattei, 60 anni dell'Aquila, ha salutato il traguardo della pensione o, più correttamente, del "collocamento a riposo".

Dopo quasi quarant'anni di servizio, iniziati a Roma, proseguiti al distretto militare di San Bernardino e conclusi alla "Pasquali", con in mezzo un paio di lustri all'ambasciata italiana in Brasile, la Mattei è ufficialmente in pensione dal primo novembre.