L'AQUILA: CIRCLELAND, IL MAESTRO ALBERT HERA PER LA PRIMA VOLTA IN ABRUZZO

Pubblicazione: 26 aprile 2019 alle ore 18:24

L'AQUILA - Il maestro Albert Hera per l aprima volta in Abruzzo per il workshop CircleLand, organizzato dall'associazione Nati nelle Note.

L'appuntamento è per domenica 28 aprile, dalle 10 alle 18, presso il Palazzetto dei Nobili all'Aquila.

Da oltre 20 anni Albert Hera porta in Italia e in Europa il suo lavoro con le Circle Songs, esperienze uniche di condivisione e sperimentazione legate al canto non convenzionale, occasioni di ascolto, movimento ed espressione di sé per un coinvolgimento totale di mente, corpo e voce.

Albert Hera è uno straordinario cantante di stile jazz e contemporaneo, descritto anche come un "narratore di suoni". Le sue capacità tecnico-stilistiche e pedagogiche, unite a una profonda sensibilità, lo rendono uno dei più ricercati insegnanti di canto in Italia. Ha collaborato con diversi artisti nazionali e mondiali, tra cui Bobby McFerrin nel pluripremiato CD "Vocabularies".

Nati nelle Note, associazione aquilana che da diversi anni si occupa di educazione musicale e artistica per neonati, bambini, famiglie, anziani e disabili, si propone in questa occasione come ente di formazione, cercando di stimolare la curiosità e la partecipazione della cittadinanza a questo tipo di attività educative.

I posti al workshop sono limitati, per informazioni e prenotazioni: 328.4781160 – [email protected]