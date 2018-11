L'AQUILA: CGIL IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI GIOVANNI GIAMMATTEO

Pubblicazione: 09 novembre 2018 alle ore 15:27

L'AQUILA - "È venuto a mancare il compagno di tante lotte Giovanni Giammatteo, storico iscritto alla Cgil e componente del Direttivo provinciale della categoria Filt".

A rendere nota la triste notizia, Domenico Fontana, Filt Cgil L'Aquila-Teramo e Rita Innocenzi, Cgil Abruzzo Rsa/Direttivo Cgil Tua.

"Attivista da sempre, sin da quando fu tra gli attori principali della fusione della Società Paolibus con la allora Società Arpa, oggi Tua, dove sino a poche settimane fa ha prestato servizio come autista - scrivono i sindacalisti - Per Giovanni sostenere una posizione ha sempre significato assumersi la responsabilità di portarla avanti con serietà e coerenza e su di lui ognuno di noi ha potuto fare totale affidamento - aggiungono - Con lui, in questo periodo così delicato per la vicenda dei servizi essenziali nei trasporti, se ne va una colonna portante nella tenuta della vertenza ma sopratutto se ne va per noi un amico, un compagno, un uomo di grande simpatia e di enorme generosità, una persona con la quale abbiamo condiviso il piacere dello stare insieme. Lascia una grande eredità fatta di affetto e di stima tra le persone che in questa vita troppo breve hanno avuto modo di incontrarlo".

"Impegnato nell’attività sindacale è stato un bravo amministratore per il Comune di San Demetrio dal 2001 al 2006. Una persona cortese e sempre disponibile", si legge sulla pagina Facebook "Uniti per San Demetrio".

Alla famiglia le condiglianze da parte della redazione di AbruzzoWeb.