L'AQUILA CENTRO NEVRALGICO CULTURA URBAN STYLE CON L'HIP HOP FESTIVAL DI ALICE CIMORONI

Pubblicazione: 30 aprile 2019 alle ore 12:25

L'AQUILA - È tornato all'Aquila per il dodicesimo anno consecutivo l'Hip Hop Festival Abruzzo, l'evento di danza urban diventato ormai un riferimento nazionale nel panorama dell' hip hop italiano e "fonte d'ispirazione" per più di 2 mila ballerini che ogni anno arrivano nel capoluogo abruzzese per condividere passione ed energia.

L’Hip Hop Festival Abruzzo è curato e organizzato da Alice Cimoroni, ballerina professionista, insegnante di danza, coreografa e direttrice con Eleonora Pacini del nuovo centro delle arti performative Paq Center L’Aquila.

"Uno dei motivi del successo di questo festival, che viene supportato a livello nazionale nello scenario hip hop ed è meta ambita per molti ballerini e coreografi, è la qualità dei programmi proposti insieme all’organizzazione impeccabile della due giorni raggiunta grazie alla bravura e alla professionalità del mio staff", spiega la Cimoroni.

Come ogni anno, durante il sabato pomeriggio si è svolto presso l'Area Sport nella frazione di Monticchio il concorso coreografico: ballerini di tutte le fasce di età, dai 5 anni in su, sono saliti sul palco esibendosi di fronte al pubblico e a una giuria internazionale di specialisti.

"Si tratta del momento più emozionante per chi partecipa: si sale sul palco con una carica esplosiva che testimonia quanto quest'arte, la danza, faccia bene a chi la pratica e a chi può prenderne parte", aggiunge.

Nella giornata di domenica presso il Paq Center in via Ulisse Nurzia ci sono state le lezioni a cui hanno preso parte un centinaio di ballerini che hanno studiato, confrontato il proprio stile, condiviso il vibe con Zacc Milne da Dublino, Lady Cun Faya esponente internazionale della dancehall, Flaminia Genoese, Taje Dhier, Davide Angelozzi e Marco Ruben.

"La danza può essere considerata uno strumento privilegiato per cercare di apportare una crescita culturale nel tessuto sociale della città. Ho girato l’Europa e l’Italia stessa, e tutt’ora lavoro in moltissime città e in grandi eventi di danza, ma con l'Hip Hop Festival nel lontano 2007 e con il Paq Center oggi l’obiettivo rimane il medesimo: convogliare dinamiche artistiche che vadano a completare il quadro della nostra Rinascita e siamo felici che molti giovani apprezzino tutto ciò", conclude.

Per info dettagliate sul Festival: www.hhfabruzzo.com.