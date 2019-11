L'AQUILA: AZIMUT PRESENTA HUMANITAS, PIATTAFORMA CULTURALE ITINERANTE

Pubblicazione: 27 novembre 2019 alle ore 15:56

L'AQUILA - L’associazione Azimut continua le iniziative di promozione sociale sul territorio aquilano.

"Dopo l’esperienza acquisita dalle tante iniziative culturali negli ultimi anni e la campagna “L’Aquila Città Cardioprotetta”, che sta permettendo l’installazione di numerosi defibrillatori pubblici – si legge in una nota dell’Associazione – sentiamo il bisogno di mettere ancora una volta le nostre idee, la nostra giovane età e la nostra storia a disposizione della Città".

"Vogliamo contaminare di letteratura, arte, scienza, musica e fotografia gli scorci ricostruiti della nostra L'Aquila. Sogniamo la Città della Cultura e della Conoscenza per riscoprire le tracce del passato e ricercare i segni del futuro. Lo faremo con Humanitas, la piattaforma itinerante che invaderà le strade del nostro Centro Storico con tanti eventi ed iniziative. Cercheremo di coinvolgere associazioni, enti, ricercatori e cittadini per creare spazi di dibattito e mettere in piedi un connubio virtuoso fra le eccellenze del Paese e del nostro territorio".

Si inizia il 4 dicembre alle 17.30 al Palazzetto dei Nobili con la presentazione del libro “Figli del Toro” di Nicola Mastronardi. Interverranno Maurizio Mastrangelo, Flavour Italy Academy ed il professor Simone Sisani, docente di Storia Romana all’Università degli Studi dell’Aquila.