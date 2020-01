L'AQUILA: ARRIVA LA SEZIONE DELL'UNIONE SINDACALE DEI FINANZIERI

Pubblicazione: 02 gennaio 2020 alle ore 20:06

L'AQUILA - Nasce all'Aquila la Sezione Territoriale Usif, Unione sindacale italiana finanzieri.

Il prossimo 9 gennaio, alle 18, in via G. Saragat 1, presso la Sala riunioni della sede provinciale Uil, si terrà l’Assemblea per la costituzione.

"Tutto è nato dalla sentenza 120 dell’aprile 2018 della Corte Costituzionale, che ha finalmente riconosciuto ai militari il diritto, da sempre sancito dalla Costituzione, di potersi associare in associazioni di natura sindacale", si legge in una nota.

"Ad oggi si è ancora in attesa di una specifica legge che disciplini l’attività sindacale militare, e il prolungarsi dei tempi è la dimostrazione concreta di quanto sia difficile affrontare un processo di cambiamento di tale portata".

"L’Usif - viene spiegato - è un’associazione nata 'dal basso' il 17 giugno 2019, dalla comunità di intenti di ben 182 soci fondatori, proprio per concretizzare la possibilità offerta dalla Corte Costituzionale e con la precisa volontà di porsi al servizio degli appartenenti alla Guardia di Finanza, di tutelare i loro interessi e di affrontare e risolvere i problemi comuni e quelli dei singoli.

In soli 6 mesi dalla sua nascita, in un mondo lavorativo a cui i sindacati, per legge, non hanno mai avuto accesso e a dispetto della comprensibile diffidenza che solitamente si nutre per tutto ciò che è nuovo, l’Usif ha avuto un numero di adesioni tale da diventare il 'sindacato' maggiormente rappresentativo nella Guardia di Finanza".

"Con la costituzione della Sezione Territoriale dell’Aquila - prosegue la nota -, dopo quelle di Teramo, Roseto degli Abruzzi, Chieti 1, Chieti 2 provincia, Pescara 1, Pescara 2 mare e Sulmona, l’Usif termina momentaneamente il processo di insediamento territoriale, avendo coperto tutte le province della Regione Abruzzo".

"La scelta da parte dell’Usif di iniziare a costituirsi proprio dalle Sezioni Territoriali, nella maniera più capillare possibile, è dettata dalla volontà di conoscere direttamente le problematiche e di adoperarsi in prima persona per seguirle e giungere ad una soluzione, cosa possibile solo con l’approccio diretto, prerogativa delle strutture di base".

"Lo spirito che anima l’Usif è questo: una collettiva, democratica partecipazione il cui ambizioso, unico fine èla tutela di tutte le donne ed uomini appartenenti alla Guardia di Finanza ed il miglioramento della loro qualità di vita".

"All’Usif aderiscono, in osservanza delle attuali disposizioni di legge e dell’attuale Statuto, solo servitori dello Stato 'con le stellette': persone che già quotidianamente impegnano parte della propria esistenza in favore della comunità, ed è proprio per continuare in questo impegno che l’Usif intende dialogare costruttivamente con le istituzioni presenti sul territorio, per far sì che possa essere di utilità non solo ai suoi iscritti, ma a tutta la collettività", conclude la nota.