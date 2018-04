L'AQUILA: ARRIVA LA CAROVANA D'EPOCA DELLA ''ROTARY COAST TO COAST''

Pubblicazione: 21 aprile 2018 alle ore 15:11

L'AQUILA - Arriva in piazza Duomo all'Aquila, domenica 22 aprile alle ore 16, la carovana di auto storiche della "Rotary Coast to Coast", uno degli eventi più amati del distretto rotariano 2090, che comprende le regioni Abruzzo, Marche, Molise e Umbria.

I Rotary Club L’Aquila e L’Aquila Gran Sasso d’Italia, attraverso l’azione dei presidenti Ugo Marinucci e Roberta Gargano, hanno fortemente voluto la tappa al capoluogo abruzzese del raduno a livello nazionale di rotariani appassionati di vetture d’epoca per raccontare la nostra rinascita, lo sforzo per la ricostruzione e l’immane lavoro che la nostra comunità sta facendo per tornare ad una normale vita quotidiana.

Saranno mostrate ad oltre un centinaio di persone i magnifici monumenti ricostruiti, il nuovo splendore dei palazzi, dei cortili, delle chiese operando sulla direttiva del marketing territoriale che è un impegno perseguito da sempre dai Club Rotary.

La "Rotary Coast to Coast" si svolge dal 21 al 25 aprile, parte da Ascoli Piceno e arriva a Orbetello (Grosseto) ed è organizzata, secondo fini puramente rotariani, per far conoscere Rotariani di diversi Club e Distretti di tutta la nazione, far conoscere loro le nostre città ed i nostri territori ed infine accomunarli in un service di raccolta fondi a cui il raduno è finalizzato in sostegno delle zone colpite dal terremoto del 2016.

Un raduno transappenninico "Coast-to-Coast" è un modo ideale per far innamorare del centro Italia dando la possibilità di visitare luoghi e percorsi di quello splendido tesoro artistico, culturale ed ambientale che sono i nostri territori.

La carovana sarà composta da 45 auto, che parcheggeranno su Corso Federico II dando vita ad una mostra statica dalle ore 16 circa alle ore 19.