L'AQUILA: AMPHISCULTURE DI BEVERLY PEPPER AL CENTRO DI UN EVENTO ALL'EMICICLO

Pubblicazione: 19 settembre 2018 alle ore 15:56

L'AQUILA - L’Amphisculpture del Parco del Sole opera dell’artista Beverly Pepper sarà al centro di un evento, che si terrà all'Aquila sabato 22 settembre, a partire dalle 10, nella sala Ipogea del Palazzo dell'Emiciclo.

L'evento è curato dal Comune dell’Aquila e dalla Fondazione Carispaq, in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Regionale d’Abruzzo e dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia.



Si inzierà con la conferenza stampa dedicata al progetto "Nove Artisti per la Ricostruzione", nell’ambito del quale rientra l’Amphisculpture.

Oltre a Beverly Pepper saranno presenti, il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il presidente della Fondazione Carispaq, Marco Fanfani, la soprintendente per l’Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L’Aquila e il cratere, Alessandra Vittorini, l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Gianni Letta, il presidente del comitato d'onore del progetto, Carmine Lopez, l'ideatrice e curatrice, Roberta Semeraro e l'architetto Clemens F. Kusch.

Nell'ambito della conferenza sarà presentato anche il volume Ricostruire con l'arte di Roberta Semeraro, edito da Progedit, con i patrocini del Comune dell'Aquila e dell'ateneo veneto.

Al termine dell’incontro sarà proiettato un documentario dedicato all'artista, realizzato da Marco Zaccarelli e Luca Cococcetta.



Alle 12 all'Amphisculpture del Parco del Sole ci sarà una coreografia di danza moderna "Rinascita", di Raffaella Mattioli, con Maurizio di Rollo.

In caso di maltempo la performance di danza si terrà all’interno del palazzo dell’Emiciclo.