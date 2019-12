L'AQUILA: AMBRA E BERNARDO, DA SORA E NAPOLI PER APRIRE UNO STUDIO MEDICO IN PIENO CENTRO STORICO

Pubblicazione: 15 dicembre 2019 alle ore 10:35

L’AQUILA – Giovedì 19 dicembre, all’Aquila, in via Navelli 14, dalle ore 17, spazio ad un importante convegno nel nuovo studio medico di dermatologia e medicina estetica e oftalmologia dei dottori Ambra Antonini, originaria di Sora (Frosinone), e Bernardo Massimo Saviano, di Napoli, entrambi da anni nel capoluogo d’Abruzzo.

All’evento, dal titolo “Beauty decoded”, sponsorizzato dalla società farmaceutica irlandese Allergan, una delle più importanti società del settore a livello mondiale, “decodificheremo la medicina estetica, sfatando i tanti falsi miti che la riguardano”, come spiega la giovane dottoressa Antonini, che ha scelto, insieme a suo marito, di investire all’Aquila, dove entrambi vivono e lavorano dal 2003 e dal 1998.

“Sarà un’occasione per spiegare a chi sarà presente che molto di ciò che viene detto sulla medicina estetica è assolutamente falso”, annuncia la dottoressa Antonini, che terrà una vera e propria lezione sull’argomento.

“Ad esempio – prosegue – c’è chi crede che la tossina botulinica faccia male, ma non è così ed è dimostrato scientificamente”.

Al termine della lezione, spazio a un buffet per gli ospiti.

Non sarà l’unico evento ad essere ospitato all’interno di uno studio su cui i due medici hanno voluto puntare, in pieno centro storico, a due passi da piazza Palazzo, in uno dei palazzi tornati a risplendere dopo i lavori di ricostruzione post-sisma; nel corso dell’anno, infatti, saranno diverse le occasioni per convegni e dibattiti in ambito scientifico.

“Per noi è stata una scelta molto importante – spiega su questo punto la dottoressa Antonini – abbiamo voluto credere alla rinascita dell’Aquila in maniera concreta, noi che siamo ‘aquilani d’adozione’. Siamo convinti delle grandi potenzialità di questo territorio ancora in fase di ricostruzione. E vogliamo dare il nostro contributo”. (red.)