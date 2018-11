L'AQUILA: AL VIA LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZESI NEL MONDO

Pubblicazione: 23 novembre 2018 alle ore 12:56

L’AQUILA - Questa mattina, nella Sala consiliare "Sandro Spagnoli" del Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila, hanno preso il via i lavori dell’assemblea annuale del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo (Cram).

Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha portato il saluto dell’Assemblea legislativa abruzzese.

"Quello rappresentato in Aula questa mattina è un Abruzzo fuori dall’Abruzzo", ha affermato Di Pangrazio che ha poi sottolineato l’importanza della presenza del cardinale della Diocesi metropolita dell’Aquila monsignor Giuseppe Petrocchi che ha voluto testimoniare la sua vicinanza e sottolineare come il lavoro svolto dalle associazioni degli abruzzesi nel mondo è simile a quello svolto della Chiesa.

"Quegli abruzzesi nel mondo – ha sottolineato Di Pangrazio - che raccontano le nostre bellezze, la nostra storia e le nostre tradizioni, testimoniando anche i momenti più difficili come quello del 2009. In quell’occasione abbiamo assistito alla grande prova di solidarietà dei nostri concittadini che vivono in ogni angolo della terra mostrando quei principi di vicinanza e fratellanza che sono tipici del nostro dna. Uno spirito di cui Enzo Alloggia, che oggi abbiamo ricordato con un minuto di raccoglimento, era uno straordinario rappresentante”.

Di Pangrazio, ringraziando il presidente del Cram, il Consigliere regionale Antonio Innaurato, ha sottolineato come “l’Emiciclo è la casa di tutti gli abruzzesi e vuole essere un punto di riferimento per tutti, soprattutto per coloro che vivono all’estero e che qui potranno trovare accoglienza a prescindere del colore politico dell’amministrazione regionale. L’Aquila – ha concluso il suo intervento Di Pangrazio – diventerà più bella e sicura, anche grazie alla vostra solidarietà”.

Ad aprire i lavori è stato proprio il presidente del Cram Innaurato che, dopo aver sottolineato come oggi siano 155 le associazioni degli abruzzesi nel mondo, presenti in tutti i continenti, che rappresentano oltre 1 milione 800 mila corregionali, ha spiegato la scelta de L’Aquila come sede dell’Assemblea annuale.

"In questi giorni, le associazioni che si sono tanto impegnate dopo il sisma, potranno verificare, dopo quasi 10 anni, a che punto si trova la ricostruzione del capoluogo di Regione e soprattutto avremo tutti insieme la possibilità di ringraziarle per quanto hanno fatto. Ci aspetta un ricco programma di eventi nel corso del quale cercheremo di comprendere l’importanza dei rappresentanti abruzzesi all’estero e come possano ricoprire il ruolo di orgogliosi ambasciatori della nostra regione. In questo senso, vogliamo aprire un nuovo percorso rimanendo sempre nel solco di quello che rappresenta il Cram".

All’Assemblea sono intervenuti il presidente della Giunta regionale Giovanni Lolli, l’assessore Lorenzo Berardinetti e i consiglieri regionali Pietro Smargiassi e Donato Di Matteo.

Oltre al presidente Antonio Innaurato, il Cram, che si riunisce oggi a L’Aquila, è composto dai Consiglieri regionali Lorenzo Berardinetti, Luciano Monticelli, Pietro Smargiassi e dai delegati delle associazioni di abruzzesi nel mondo: Angelo Di Ianni - Confederazione abruzzese del Canada Inc, Angela Di Benedetto - Confederazione abruzzese del Canada Inc, Domenico Susi - Federation Of Abruzzi Associations U.S.A. inc, Enzo Paglia - Federazione Abruzzese del Michigan USA, Christopher Chiaravalli - Federazione Abruzzese del Michigan USA, Gianmarco Flaviani Michelangelo, Associazione Civile Abruzzese del Estado Aragua, Norman Amati e Marisa Di Giovanni - Federazione delle Associazioni Civili Abruzzesi e Molisane del Venezuela, Giovanni Scenna - Federacion de las Instituciones Abruzzesas en la Argentina, Federico Mandl - Federacion De Las Instituciones Abruzzesas En La Argentina, Carlos Negri - Federacion De Las Instituciones Abruzzesas En La Argentina, Franco Petrocco - Federazione delle Associazioni Abruzzesi in Brasile, Rafael Petrocco De Moura - Federazione delle Associazioni Abruzzesi in Brasile, Fernando Cardinale - Federazione delle Associazioni Abruzzesi d'Australia, Giuseppe Delle Donne - Federazione delle Associazioni Abruzzesi d'Australia, Alessandro Corradi - Federazione Emigrati Abruzzesi in Svizzera, Marco Leòn - Associazione Abruzzese del Cile, Fernando Pizzuti - Associazione Abruzzese Uruguay, Rocco Artale - Associazione Culturale Abruzzese di Wolfsbrurg, Levino Di Placido Levino - Federazione Associazioni Abruzzesi Belgio, Francesco Ludovico De Santis - Associazione Lavoratori Abruzzesi La Maiella Emigrati nel Lussemburgo, Filippo Marfisi - Associazione Abruzzo-Inghilterra, Anna Fantilli - Associazione degli Abruzzesi in Paraguay, Antonio De Fabritiis - Associazione Abruzzesi in Cuba "Francesco federico Falco", Angelo Dell'Appennino - Associazioni Abruzzesi in Italia Fuori regione, Rony Pedro Colanzi - Associazione Abruzzesi in Bolivia.

L’Assemblea annuale del Cram è in programma nel Palazzo dell’Emiciclo fino a domenica 25 novembre.