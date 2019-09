L'AQUILA: AL VIA IL MEMORIAL SEBASTIANI, IN CAMPO IL RICORDO DEL PILONE NEROVERDE SCOMPARSO IL 6 APRILE

Pubblicazione: 05 settembre 2019 alle ore 10:05

L'AQUILA - Tutto pronto per la nona edizione del Memorial "Lorenzo Sebastiani", organizzato dall'Associazione "Amici di Lorenzo" nata nell'aprile del 2011 per volontà di parenti e amici, in memoria di "Ciccio", giovane giocatore neroverde e della Nazionale under 20 tragicamente scomparso la notte del sisma del 6 aprile 2009.

L'evento che come consuetudine coinvolge tutti gli appassionati della pallaovale si disputerà il 14 settembre a Paganica e vedrà coinvolte sei formazioni under 18 Capitolina (vincitrici della passata edizione), Url L'Aquila, Ftgi Paganica Rugby Experience, Partenope, S.S. Lazio 1927 e Fiamme Oro.

Il torneo inizierà dalle 10 negli impianti sportivi "Enrico Iovenitti" (ingresso libero), poi alle 16 sono in programma le finali per l'assegnazione del titolo.

Dalle ore 12 saranno aperti anche gli stand gastronomici presso la villa comunale di Paganica per il pranzo e la cena, fino a tarda notte poi la musica di Djset Le Indiesponenti/ Stefano Cattivera / Lorenzo Baglioni e il concerto dalle 21.30 di Zio Rufus & The Funky Gallo Band.

Prevista, come nelle precedenti edizioni, una raccolta fondi da devolvere in beneficenza. L'obiettivo principale della manifestazione rimane quello di promuovere lo sport tra i giovani, con l'intento di coniugare l'aspetto formativo ed educativo tramite una sana competizione sportiva, ma soprattutto di ricordare Lorenzo, con la presenza di giovani atleti sul campo che sapranno sicuramente onorarlo al meglio.Per questo il torneo ambisce a diventare un trampolino di lancio per i giovani italiani, che vogliono diventare professionisti in questo sport, oltre a voler diventare punto di riferimento per i campioni di oggi e di domani.

Le prime due edizioni del torneo 2011-2012, sono state disputate da selezioni di rugby seven (2011 con L'Aquila Rugby, L'Aquila Rugby under 20, Fiamme Oro, Gran Sasso e la formazione Amici di Lorenzo), mentre nell'Albo d'oro del torneo con formazioni seniores a 15, figurano la Gran Sasso che ha vinto nel 2017 (16 settembre al Fattori), la Lazio nel 2016 (17 settembre) e nel 2013 (25 agosto 2013 presso il centro sportivo della Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza in finale 5-0 contro Fiamme Oro), nel 2015 L'Aquila e nel 2014 le Fiamme Oro (triangolare con L'Aquila Rugby Club e Gran Sasso).