L'AQUILA: AL COMANDO MILITARE ESERCITO GIURAMENTO DI 3 MARESCIALLI

Pubblicazione: 30 gennaio 2020 alle ore 14:24

L'AQUILA - Oggi a L’Aquila, dinanzi al Comandante Militare dell’Esercito per Abruzzo e Molise, Colonnello Marco Iovinelli, tre marescialli vincitori del concorso straordinario “Legge 958” provenienti dal ruolo Volontari dell’Esercito e già in forza al Comando militare esercito “Abruzzo Molise”, Sergio Scrocco, Domenico Costa e Eugenio Carlomusto, hanno prestato giuramento di fedeltà alla Patria, citando la prevista formula: ”Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore a tutti i doveri del mio Stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni”.

La cerimonia, ha sottolineato il colonnello Iovinelli, "è stata breve ma intrisa di tutti gli ideali fondamentali che ogni militare non deve mai dimenticare, sia in servizio che nella propria vita privata, e ha confermato, per i quattro neo Sottufficiali, l’assunzione degli obblighi che derivano dallo status di militare dell’Esercito".