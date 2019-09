L'AQUILA: ADRIANO PERROTTI, ''BENE ORDINANZA 'STALLI PER DISABILI'''

L'AQUILA - "Un grosso plauso all'ordinanza 'Stalli per disabili', che il comune ha emanato in occasione delle manifestazioni 'Sulle tracce del Drago e Raid Caterpillar' che si terranno a L'Aquila dal 6 al 8 settembre. Con tale l'ordinanza vengono riservate 3 intere aree al parcheggio dei veicoli per persone con disabilità rendendo molto più accessibile ed agevole la partecipazione alle manifestazioni".

È il commento di Adriano Perrotti, disability manager, referente dell'Abruzzo della SIDiMa (Società Italiana Disability Manager), all'istituzione delle aree di sosta riservate a veicoli a servizio di persone con disabilità.

Le aree interessate sono le seguenti: viale Rendina: dall'incrocio con via Jacobucci, direzione vico picenze (area prospiciente il parco giochi) largo Pischedda, lato portici, prospiciente il palazzo sede del Provveditorato Oopp, piazza Battaglione Alpini, nel tratto compreso fra la struttura Infopoint e corso Vittorio Emanuele II.

Le aree di sosta saranno istituite dalle ore 14 della giornata odierna, venerdì 6 settembre, alle ore 24 di domenica 8 settembre.