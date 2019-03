L'AQUILA: A 10 ANNI DAL SISMA ARCHITETTI A ROMA PER PUNTO SU RICOSTRUZIONE

Pubblicazione: 29 marzo 2019 alle ore 18:18

ROMA - Dieci anni dopo il sisma che costò la vita a 309 persone, devastando il centro storico dell'Aquila e i comuni del Cratere, l'Ordine degli Architetti di Roma e provincia promuove un convegno che si terrà il 2 aprile 2019 dalle 13,30 alle 19, presso la Casa dell'Architettura (piazza Manfredo Fanti 47, Roma) per fare il punto della situazione sullo stato della ricostruzione, dati e prospettive per questi territori.

Un'iniziativa cui prenderanno parte i protagonisti della ricostruzione dell'Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 2016: interverranno infatti il sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e le Attività Culturali Gianluca Vacca; il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio; l'assessore alle Opere pubbliche e Ricostruzione privata Vittorio Fabrizi e Paolo Iannelli, soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016; Edoardo Bianchi, vice presidente Ance.

Interverranno inoltre Christian Rocchi, vice presidente Oar; Maria Giuseppina Gimma, delegato dell'Oar dei Beni Culturali, del Restauro e della Conservazione; Francesco Scoppola, direttore generale Educazione e Ricerca del Mibac e direttore regionale ad interim per l'Abruzzo in tandem con l'Umbria; Stefano Gizzi, dirigente ispettore del segretario generale Mibac; Maurizio Galletti, già soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo; Stefano D'Amico, segretario regionale dell'Abruzzo; Luciano Marchetti, già vice commissario alla Ricostruzione dell'Umbria e dell'Abruzzo; Alessandra Vittorini, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Aquila e Cratere (Mibac); Claudio Varagnoli, docente presso l'Università degli Studi di Chieti-Pescara.

Alle conclusioni interverranno Walter Baricchi, consigliere Cnappc; Edoardo Compagnone, presidente ordine Architetti Ppc della provincia dell'Aquila; Stefano Cianciotta, presidente Osservatorio Nazionale sulle Infrastrutture di Confassociazioni; Domenico Merlani, presidente Ance Lazio, Adolfo Cicchetti, presidente provinciale Ance L'Aquila; oltre a un rappresentante della Curia della città dell'Aquila degli Ordini e collegi professionali dell'Abruzzo.

Interverrà inoltre il vice presidente della Camera Fabio Rampelli.