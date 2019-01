ALLARGATE MISURE SICUREZZA PER L'ARRIVO DI MATTEO SALVINI NEL POMERIGGIO. CAPRETTI (FIVA-CONFCOMMERCIO): ''PERCORSO PIU' LUNGO, 350 BANCHI'' L'AQUILA: 71ESIMA FIERA DELL'EPIFANIA, ATTESE

MIGLIAIA DI PERSONE IN CENTRO STORICO

Pubblicazione: 04 gennaio 2019 alle ore 21:15

L’AQUILA - Un percorso più lungo rispetto alla scorsa edizione, che comprenderà anche in via Maiella, con 350 bancarelle a fronte delle 290 del 2018 e misure straordinarie di sicurezza, anche in vista dell’arrivo in centro storico del ministro degli Interni e vice premier, il leader della Lega Matteo Salvini, previsto per le 17.

Sono queste le principali novità della 71esima Fiera dell'Epifania dell’Aquila, che ogni anno richiama nel centro storico del capoluogo migliaia di cittadini e turisti, in programma come di consueto per l’intera giornata del 5 gennaio.

“Per l’occasione si fermeranno i cantieri del centro e ci saranno 52 addetti a lavoro, di cui 12 operatori di Primo soccorso e 40 per la sicurezza, oltre a 6 ambulanze gli uomini del 115 con quattro autobotti e ad un ingente dispiegamento di Forze dell’ordine, Polizia, Carabinieri, Vigili urbani e Guardia di finanza, impiegati già da ieri sera nella lotta all’abusivismo”, ha spiegato ad AbruzzoWeb Alberto Capretti, presidente della Fiva Confcommercio, associazione che insieme al Comune dell’Aquila ha organizzato l’evento.

I presidi di emergenza previsti sono cinque: su viale Gran Sasso, in via Pescara, alla Fontana Luminosa, a Porta Leone e su corso Federico II.

“Saranno presenti tutti gli ambulanti di piazza d'Armi che hanno fatto richiesta - assicura Capretti - ma moltissimi operatori verranno da altre regioni d’Italia, in particolare dall'Emilia Romagna e dall'Abruzzo, ma per questa edizione ci saranno tante novità culinarie da Puglia, Sardegna e Sicilia”.

Il presidente della Fiva-Confcommercio, infine, sottolinea “la grande collaborazione tra i vari enti” e ringrazia l'assessore al Commercio, Alessandro Piccinini, la responsabile del Suap (Sportello unico per le attività produttive) dell'Aquila, Cinzia Savini, e il dirigente della Polizia Municipale del capoluogo, Tiziano Amorosi, “per la disponibilità e l'attenzione avuta nei confronti di questo evento, che è entrato nel bagaglio della tradizione aquilana ormai da diversi anni”.

IL PERCORSO

Si parte da corso Federico II e dopo una breve interruzione le bancarelle riprendono da piazza Duomo, per snodarsi lungo corso Vittorio Emanuele, corso Principe Umberto, piazza Palazzo, viale Gran Sasso, via Tagliacozzo, via Malta, via Luigi Signorini- Corsi, via Castello, la Fontana Luminosa, via Zara, via Maiella e via Francesco Del Greco.

TRASPORTI: ATTIVATO SERVIZIO BUS NAVETTA CIRCOLARE

In occasione della consueta Fiera dell’Epifania, in programma domani 5 gennaio 2019, sarà attivato un servizio Bus navetta circolare dalle 14 alle 20,30 con partenza ogni 20 minuti, che effettuerà il seguente percorso: Piazza Italia-via Piccinini (possibile parcheggio al mercato di Piazza D’Armi)-viale Corrado IV-viale della Croce Rossa-via Panella-via Silone-parcheggio Trony/Carrefour-via Cencioni-via Crocetta-Tunnel-Terminal-viale Collemaggio-viale Crispi-circuito di Collemaggio-via Cencioni-via Silone- parcheggio Trony/Carrefour-via Panella –viale della Croce Rossa-via Beato Cesidio-Piazza Italia.

Il costo orario del biglietto è 1,20 euro; quello giornaliero biglietto è di 2,70 euro; mentre per il biglietto in vettura il costo è di 1,60; possono essere utilizzati anche gli abbonamenti in corso di validità.

Il servizio di linea feriale resterà invariato.