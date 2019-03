L'AQUILA: 70 ASSUNZIONI AL CALL CENTER MOXIE, ''PUNTIAMO A SUPERARE LE 200 UNITA'''

Pubblicazione: 17 marzo 2019 alle ore 09:55

L’AQUILA - “Con l’obiettivo di superare i 200 lavoratori nella nostra azienda dell’Aquila, abbiamo avviato un piano per ampliare l’organico di altre 70 unità, seguendo gli ottimi risultati ottenuti sino ad oggi che ci permesso di espanderci anche in altre zone della provincia, come per esempio Carsoli, in cui attualmente abbiamo un sito in cui lavorano al momento 50 persone”.

Ad annunciare le nuove assunzioni nel capoluogo abruzzese è l’aquilano Leonardo Di Sero, responsabile dell’ufficio del Personale della Moxie Srl, società di call center, insediata nel Tecnopolo d’Abruzzo all’Aquila, che gestisce le commesse in outbound, specializzata nell’outsourcing di servizi, in particolar modo nelle attività di Teleselling e Telemarketing.

“Il nostro obiettivo è quello di crescere insieme, garantendo il turn over con nuove assunzioni, e partecipare attivamente alla rinascita economica del capoluogo abruzzese, a dieci anni dal sisma - spiega Di Sero - Crediamo che il lavoro sia fondamentale nel processo di ricostruzione”.

“La Moxie è un’azienda che registra una crescita costante, in controtendenza rispetto ad un settore colpito, come molti altri, dalla crisi”, sottolinea.

C’è poi una novità: “Non lavoriamo soltanto con clienti nuovi, ma adesso abbiamo la possibilità di gestire un pacchetto clienti già acquisito per servizi aggiuntivi e nuove tecnologie, ‘un’attività a valore’ che aggiunge un tassello importante per la crescita dell’azienda, ma anche nella metodologia di lavoro dei nostri collaboratori”, spiega ancora Di Sero.

La Moxie, dunque, ha avviato la ricerca di 70 futuri operatori da inquadrare con contratti di collaborazione e da inserire nell’organico.

Per quanto riguarda la presentazione dei curriculum, la candidatura può essere fatta online sul sito www.moxiesrl.it, compilando l’apposito modulo.

Possono partecipare alla selezione coloro che hanno almeno il titolo di studio della scuola dell’obbligo, senza preclusione di sesso, età e nazionalità. (a.c.p.)