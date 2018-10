L'AQUILA: 50 MILA EURO PER STRADA PROVINCIALE 19 ''ULTRAFUCENSE''

Pubblicazione: 15 ottobre 2018 alle ore 19:43

L'AQUILA - La Provincia dell'Aquila ha approvato il progetto esecutivo e avviato la procedura negoziata per la sistemazione della Strada Provinciale numero 19 'Ultrafucense' per un investimento di circa 50 mila euro.

Sono previsti lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in tratti alterni dal km.5,700 al km.10,800, oltre la sistemazione di un tombino al km.6,200.

"Grazie all'impegno del nostro governo, anche questa strada - commenta il consigliere delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi - oggetto di più consistenti interventi inseriti nella futura programmazione dell'ente, avrà finalmente una prima urgente sistemazione nei tratti più critici, essendo una delle principali direttrici della piana del Fucino tra Trasacco (L'Aquila) e il collegamento autostradale A25".

Su questa infrastruttura sono inoltre in atto procedure di gara che prevedono lavori per oltre 350mila euro, provenienti dal Masterplan Abruzzo, che riguardano il tratto fino al Borgo Incile. Sarà, infine, presentato a breve il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della Strada Provinciale n.20 da San Benedetto dei Marsi a Borgo Ottomila.

Tutti i lavori previsti, o di prossima realizzazione, garantiranno condizioni viarie sicure nel collegamento Fucense tra la Marsica orientale e Avezzano.

Esprime soddisfazione il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso: "È molto importante la rete viaria della piana del Fucino per le popolazioni e l'economia di questi territori, azione che segue alla richiesta di una soluzione definitiva di un nuovo assetto stradale per la 'Cintarella', strada che serve vari comuni della Marsica oltre il polo strategico di Telespazio. L'intera programmazione conferma l'impegno e il lavoro di tutti i consiglieri della Marsica che condividono con amministratori e cittadini i bisogni del territorio".