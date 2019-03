L'AQUILA 2019-2019: CONVEGNO DEL ROTARY CLUB SU IMPRENDITORIALITA'

Pubblicazione: 27 marzo 2019 alle ore 16:47

L'AQUILA - Il Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia organizza un convegno sul tema "L'Aquila 2019-2029: quali opportunità di imprenditorialità per le nuove generazioni nella città ricostruita" all'Aquila, venerdì 29 marzo 2019, alle 17, nell'aula convegni Ance, in viale Alcide De Gasperi.

L’iniziativa è patrocinata da Comune dell’Aquila, Confindustria L’Aquila, Confcommercio, Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di L'Aquila e Sulmona, Università degli Studi dell’Aquila e Gran Sasso Science Institute.

Il Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia ha programmato nel decennale del sisma del 2009 questa giornata di lavori per valutare quali opportunità di imprenditorialità è possibile offrire alle nuove generazioni nei prossimi dieci anni nei quali, si spera, la città di L’Aquila dovrebbe vedere completata la sua ricostruzione e invita tutta la cittadinanza a partecipare.

Il club ha voluto dedicare questo convegno alla memoria di due soci scomparsi: Antonio Strangi e Angelo Bonanni.

"Tale decisione non è casuale - dice il presidente del Club Claudio Corridoni - in quanto trattasi di personalità che hanno avuto un ruolo rilevante non solo all’interno del club, avendo ricoperto le cariche più importanti nei consigli direttivi, ma anche nella vita sociale ed economica della città, Antonio Strangi in qualità di direttore di molteplici filiali e responsabile di strutture di Direzione Generale della Carispaq s.p.a. e Angelo Bonnani in qualità di direttore generale dell’Ente d’Ambito Aquilano".

"Nei prossimi dieci anni - aggiunge - L’Aquila avrà bisogno di una cabina di regia in grado di coordinare tutte le attività economiche utili allo sviluppo della città, impedire lo spopolamento, favorendo il rientro di quanti hanno preferito rivolgersi ad altre realtà economiche. Antonio Strangi e Angelo Bonanni con la loro esperienza, preparazione e passione, che hanno sempre messo nel loro lavoro, sarebbero certamente stati un punto di riferimento per le giovani generazioni, che avrebbero visto in loro un esempio di splendida aquilanità, animati come erano da uno straordinario amore per la città e per il territorio in cui vivevano. Il Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia è orgoglioso di aver collaborato con loro e di continuare ad agire nel solco da loro tracciato".

Questo il programma dei lavori:

ore 17,00 Onori alle Bandiere e indirizzi di saluto:

Gabrio Filonzi Governatore Distretto Rotary 2090, Claudio Corridoni Presidente Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia, Moderatore Pierluigi Daniele Past President Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia

ore 17,10 Focus sul territorio:

Osvaldo Bevilacqua Giornalista televisivo e conduttore di “Sereno Variabile”, Lorenzo Santilli Camera di Commercio di L’Aquila

Ore 17,30 Andamento dei flussi turistici e potenzialità di sviluppo Nuove opportunità imprenditoriali per le giovani generazioni:

Michele Flammini Università-Gran Sasso Scienze Institute (GSSI) (Inizative accademiche per il rilancio dell’economia del cratere)

Celso Cioni Confcommercio (Il patto costitutivo dell’elaboratorio dei turismi e le opportunità emergenti del settore)

Antonella Arista Confindustria L’Aquila (Fare impresa nel nostro territorio: la testimonianza dei giovani imprenditori di Confindustria L’Aquila)

Dino Pignatelli Centro turistico del Gran Sasso (Le opportunità di lavoro connesse allo sviluppo delle stazioni montane. Il Gran Sasso)

Ore 18,10 Iniziative di supporto:

Antonio Mancini Regione Abruzzo (Le risorse per la ripresa economica e sociale del cratere)

Carla Mannetti Comune di L’Aquila (La digitalizzazione e L’Aquila Smart City)

Ore 18,30 Strumenti di supporto agevolativi e fiscali:

Vittorio Miconi Ordine dei Dottori Commercialisti di L’Aquila (Opportunità agevolative per lo sviluppo di imprenditorialità nella città ricostruita)

Antonio Durantini Ordine dei Dottori Commercialisti di L’Aquila (Opportunità fiscali per lo sviluppo di imprenditorialità nella città ricostruita)

Ore 18,50 Il contesto sociale e la ricerca della felicità:

Lina Calandra Università degli Studi di L’Aquila (Il territorio dei mei sogni, percorsi e mappe per la valorizzazione economica e sociale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga)

Alessandro Rossi Università degli Studi di L’Aquila (Quale relazione tra felicità e ambiente)

Ore 19,10 Chiusura dei lavori Pierluigi Daniele

Ingresso libero.