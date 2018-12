L'AQUILA: 130 ANNI FA LA MORTE DI SALVATORE TOMMASI, EVENTO CON COLAPIETRA

Pubblicazione: 18 dicembre 2018 alle ore 13:02

L'AQUILA - Come per la Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi è stato ricordato il 130° di fondazione si vuole ricordare un altro 130° quello della morte di Salvatore Tommasi che avvenne anch’esso nel 1888.

Il professor Raffaele Colapietra per l’occasione incontrerà con i suoi concittadini aquilani domani, mercoledì 19 dicembre alle ore 16.30, presso la sala conferenze dell’Archivio di Stato dell’Aquila, per illustrare i rapporti tra Salvatore Tommasi, grande figura di medico, scienziato e patriota del Risorgimento italiano, e la Città di Aquila e il Mezzogiorno nell’Italia unita.

"La sua importanza sta sia nella storia del liberalismo italiano che della nuova scienza medica e filosofica.

Onorò la scienza e servì la patria con abnegazione e nei maggiori sacrifici diede prova di quell'eroismo civile che pochi possono come lui vantare. Egli era sempre innanzi tutto cittadino, patriota", si legge in una nota.

"Salvatore Tommasi era un uomo dotto, un professore, un medico, un filosofo, un senatore, profondo nel dubbio tuttavia potente nell'affermare, era intelligente, equilibrato, saggio, forte e soprattutto buono. Il professor Colapietra prende spunto da questa importante ricorrenza per tracciare un quadro sintetico dell’Aquila negli anni ottanta dell’Ottocento, che sono di fondamentale importanza per la storia civile, culturale ed urbanistica della città, con esiti che ancor oggi possono apprezzarsi e che offrono la misura di luci ed ombre che per lungo tempo, e fino ad oggi, hanno caratterizzato la vita civile e culturale dell’Aquila", conclude la nota.