L'ABRUZZO A RIMINI PER IL CONGRESSO NAZIONALE DI EPIDEMIOLOGIA PSICHIATRICA

Pubblicazione: 12 ottobre 2018 alle ore 18:47

L'AQUILA - C'è anche l'Abruzzo al congresso nazionale della Societa italiana di epidemiologia psichiatrica (Siep), organizzato a Rimini da giovedì 11 a sabato 13 ottobre.

All'evento hanno partecipato alla quale ricercatori e clinici provenienti da tutta Italia e dall'Inghilterra.

Per l'Abruzzo è intervenuta la dottoressa Patricia Giosuè, psichiatra della Asl di Teramo, che ha presentato dati sulla valutazione economica delle prestazioni in Salute mentale, evidenziando degli spazi di efficientamento del sistema per le dinamiche di finanziamento della salute mentale per le aziende sanitarie e proponendo un modello di budget, ad uso dei servizi di salute mentale, agganciato al driver epidemiologico, proponedone l'utilizzo in un progetto pilota a livello locale.

Il congresso ha fornito lo stato dell'arte della psichiatria valutativa dei servizi psichiatrici dei dipartimenti di Salute mentale italiani.

I dati presentati hanno documentato una disomogenea qualità dei servizi psichiatrici con una maggiore criticità nelle regioni del centro sud e in quelle in piano di rientro.

Buoni invece i dati per l'Abruzzo, che presenta, "una positiva qualità nell'alimentazione dei dati epidemiologici ministeriali e dei servizi, a livello comparabile alle altre regioni italiane", come spiegato la dottoressa Giosuè.

"La qualità dei dati raccolti - ha aggiunto - permetterà in futuro una revisione delle politiche sanitarie in Salute mentale e dell'allocazione delle risorse. La nostra regione, tuttavia, sconta le carenze di personale attestate anche dal ministero della Salute".

Questo dato, secondo alcuni interevnuti, "è un determinante dell'uso eccessivo di farmaci psicotropi".

Presente anche il dottore Vittorio Di Michele, psichiatra della Asl di Pescara, che ha confermato "la necessità di un aggiornamento e ammodernamento delle direttive ministeriali sulla valutazione dei servizi che viene richiesta alle regioni".