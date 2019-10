L’AQUILA: COLONNA, ''SUBITO LAVORI SU VIA LEONARDO DA VINCI E AMITERNUM''

Pubblicazione: 01 ottobre 2019 alle ore 14:17

L'AQUILA - "È stata sottoposta all'attenzione dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di L’Aquila, Vittorio Fabrizi, la proposta di programmare un intervento per la messa in sicurezza di via Leonardo da Vinci e di via Amiternum, oggetto di numerosi e gravissimi incidenti negli ultimi anni".

La richiesta arriva dal consigliere comunale dell'Aquila Vito Colonna di Insieme per L'Aquila. I tratti di strada interessati sono quelli che partono dalla rotatoria che regola l’accesso a viale della comunità Europea fino all'intersezione con via Giosuè Carducci, proseguendo verso la rotatoria che regola l’accesso a via Ugo Piccinini.

"Le due vie si presentino disconnesse in più punti -, poco illuminate e con numerosi rattoppi. A rendere ancora più pericolosa la percorrenza delle strade sono le rotaie della mai realizzata metropolitana di superficie, praticamente letali per i veicoli a due ruote in caso di pioggia o gelo. Non bisogna dimenticare – ha precisato Vito Colonna - che via Leonardo da Vinci vede la presenza di attività ricreative, edifici di civile abitazione e commerciali nonché di scuole, mentre via Amiternum costituisce la sua naturale prosecuzione ed è l’itinerario più agevole per il collegamento del palazzo della Regione Abruzzo con le zone centrali della città. Una situazione che in tali condizioni, sembra più un percorso ad ostacoli che un biglietto da visita per l’immagine del Capoluogo".

In merito a quest’ultima considerazione Colonna ha chiesto all'Assessore Fabrizi di valutare anche la possibilità di interessare proprio la Regione per un co-finanziamento da destinare all'intervento straordinario sulla viabilità locale, che sarà ulteriormente compromessa dagli imminenti rigori invernali.