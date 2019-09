L’AQUILA, ARRIVA PATUANELLI ALLE POSTE. GLI EX LAVORATORI INTECS: ‘’QUALCUNO LO INFORMI DELLA VERTENZA’’

Pubblicazione: 29 settembre 2019 alle ore 17:37

L’AQUILA - "Ci auguriamo che i nostri amministratori colgano l'occasione per informarlo sulla nostra vertenza, in attesa nei suoi uffici da mesi e della quale abbiamo cercato di interessare anche il suo predecessore, il Ministro Luigi Di Maio”.

Lo scrivono gli ex lavoratori Intecs con riferimento alla visita, prevista per domani, del ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, in occasione della inaugurazione del nuovo ufficio postale in centro storicoi, accompagnato dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.

“Vorremmo che fosse altresì informato - aggiungono gli ex lavoratori - del fatto che il Ministero per lo Sviluppo Economico ha recentemente assegnato a Thales, Leonardo e Telespazio un bando plurimilionario per il settore strategico della Space Economy il quale, per i fatti che osserviamo, non produrrà alcun nuovo posto di lavoro all'Aquila, nonostante la Regione Abruzzo abbia elargito fondi e parte degli sviluppi siano destinati al nostro comprensorio”.

“Il coinvolgimento nel progetto delle lavoratrici e dei lavoratori ex Intecs - incalzano i lavoratori - sancito da accordi ufficiali fra istituzioni, sindacati e la capofila Thales, è in completo stallo malgrado sussistano tutte le condizioni necessarie: skill dei lavoratori adeguati, bando assegnato, finanziamento stanziato, startup pronta, accreditata ed economicamente solida per l'avvio delle attività”.

“Attendiamo una convocazione da parte del Ministro - concludono - per illustrargli la nostra lunga e difficile vertenza, che necessita di un intervento forte ed autorevole per trovare finalmente soluzione”.