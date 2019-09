JOVANOTTI: DA GIUNTA 25 MILA EURO, ''GRANDE FESTA PER L'ABRUZZO''

Pubblicazione: 09 settembre 2019 alle ore 21:02

L'AQUILA - Un contributo di 25 mila euro per il Jova beach party, il mega concerto di Jovanotti sulla spiaggia che si è svolto sabato.

Oggi la Giunta regionale d'Abruzzo ha approvato, come annunciato nei giorni scorsi, lo stanziamento a favore del comune di Montesilvano, per la copertura delle spese straordinarie sostenute per la Protezione civile.

"Il Jova Beach Party è stata una grande festa di cui l’Abruzzo ha potuto godere grazie non solo a questo grande artista, ma allo sforzo e alle capacità organizzative dimostrate dal Comune di Montesilvano", ha spiegato il presidente della Giunta Marco Marsilio.

"Nel ringraziare il sindaco e l’Amministrazione comunale per aver voluto recuperare in pochi giorni la data saltata a Vasto, estendo il ringraziamento anche ai comuni limitrofi, che hanno collaborato attivamente insieme alla Prefettura, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile per consentire lo svolgersi dell’evento in piena sicurezza".

"La Regione, come già fatto con altri eventi di rilievo nazionale e internazionale, sosterrà sempre le amministrazioni capaci di rendere attrattivo e competitivo il nostro territorio".