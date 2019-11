JOVA BEACH PARTY: SMARGIASSI, ''RICHIESTE CHIARIMENTO FONDI FANNO SCAPPARE LA GIUNTA''

Pubblicazione: 19 novembre 2019 alle ore 18:50

L'AQUILA - "Nessuna risposta dalla regione Abruzzo sui 25 mila euro di soldi pubblici erogati ad un evento privato e a pagamento come quello del Jova Beach Party tenutosi a Montesilvano lo scorso settembre".

Così, in una nota, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi che torna ancora una volta sul tema più discusso dell'estate e spiega: "la giunta ha preferito disertare l’aula del Question time previsto oggi in sede di Consiglio regionale lasciandomi senza risposta".

"Scappare è l’atteggiamento di chi non sa dare risposte. Quello che è accaduto oggi in consiglio è l’ennesima mancanza di rispetto, sia verso le opposizioni che svolgono il loro ruolo di controllo all’interno delle istituzioni, sia verso tutti quei cittadini che inconsapevolmente hanno finanziato un evento a cui non hanno partecipato o, ancora peggio, hanno partecipato pagando profumatamente un biglietto …due volte".

"La domanda che abbiamo posto al presidente è semplice - riferisce Smargiassi - visto che Regione Abruzzo ha voluto contribuire alle attività organizzative del Jova Beach, attingendo da risorse dedicate al servizio Emergenze Protezione Civile, volevamo capire se c’è un rendiconto di come questi fondi sono stati utilizzati e per quale tipologia di interventi di Protezione Civile posti in essere dal comune di Montesilvano".

"Volevamo anche capire con quali criteri la cifra di 25 mila euro sia stata valutata congrua. Scegliere di prendere fondi pubblici per le emergenze e destinarli ad un evento privato a pagamento non può prescindere poi dal fornire queste risposte. Una cosa è certa, noi vigileremo affinché siano date a noi e a tutti i cittadini", conclude Smargiassi.