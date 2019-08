SINDACO DE MARTINIS POSITIVO ALLA VIGILIA DELLE DUE DETERMINANTI RIUNIONI IN PREFETTURA JOVA BEACH PARTY A MONTESILVANO: DOMANI GIORNATA DECISIVA, ''NOI SIAMO PRONTI''

Pubblicazione: 21 agosto 2019 alle ore 18:43

MONTESILVANO - Si saprà domani sera se si terrà il 7 settembre a Montesilvano (Pescara) il Jova Beach Party.

Nella riunione tenutasi questa mattina in Prefettura a Pescara, sarebbero, come ha il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, comunque stati fatti dei passi avanti.

Domani mattina, l'eventuale ok da parte della Commissione provinciale sicurezza che dovrà pronunciarsi e dare parere positivo sull'evento, dopo aver visionato la documentazione presentata dall'Amministrazione Comunale.

Domani sera ci sarà poi il, Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che potrà prendere atto dell' eventuale parere positivo della Commissione.

"Si sta lavorando a questo tavolo per quegli aspetti che potrebbero essere inficianti per lo svolgimento dell'evento. Si continua a lavorare e in tal senso domani - ha spiegato il sindaco di Montesilvano - ci sarà un ulteriore appuntamento con la Commissione Sicurezza e il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e solo dopo questi due tavoli si potrà avere una risposta definitiva relativamente all'ok per lo svolgimento del concerto di Jovanotti. Noi ribadisco che siamo pronti, abbiamo posto in essere tutte le azioni premianti per lo svolgimento dell'evento e siamo fiduciosi e ottimisti per portare nella nostra città e regalare alla regione questa importante tappa del tour di Jovanotti".

E proprio il cantante Lorenzo Cherubini ha scritto questo pomeriggio sulla sua pagina Facebook ufficiale: "Domani sera dovremmo avere la conferma per il 7 settembre nella spiaggia di Montesilvano in Abruzzo. Dai!".