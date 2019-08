ITALIANI NEL MONDO: NARDELLA (UIL) INCONTRA ABRUZZESI IN CANADA

Pubblicazione: 07 agosto 2019 alle ore 17:45

SULMONA - A margine della manifestazione che ha visto la scopertura del busto restaurato del noto giurista sulmonese Giuseppe Capograssi, la UIL, rappresentata dal componente della confederazione Adriatica Gran Sasso e membro della Segreteria regionale della UIL Pubblica Amministrazione Mauro Nardella, ha intrattenuto rapporti di convivialità con l’Ambasciatore D’Abruzzo nel Mondo Filippo Frattaroli, con il famoso avvocato americano Antony Cardinale e con il presidente dell’Associazione culturale Valle Peligna in Canada Aldo Di Cristoforo.

Filippo Frattaroli, chef italo-americano ed imprenditore originario di Sulmona, è stato nominato Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo dalla presidenza del Consiglio regionale. Nella motivazione della nomina viene rilevato come l’imprenditore si sia distinto quale punto di riferimento dell’alta gastronomia abruzzese negli Stati Uniti, senza perdere il legame con la città che lo ha visto nascere, Sulmona, rendendosi anzi ambasciatore e veicolo della cultura abruzzese all’estero. Frattaroli si è anche distinto per diverse generose azioni con finalità sociali e di beneficenza a vantaggio del popolo abruzzese, come anche nel contributo fornito nelle opere di ripristino post sisma. Esprimono piena soddisfazione per questa nomina i consiglieri regionali Marianna Scoccia e Antonietta La Porta. L’onorificenza conferita dalla presidenza del Consiglio regionale a Frattaroli si aggiunge a riconoscimenti ottenuti in passato, tra i quali quello di “Ambasciatore culinario della Regione” e un’attestazione di merito da parte del presidente della Camera del Massachussets.

Aldo Di Cristofaro, originario di Bagnaturo di Pratola, è stato rieletto per la terza volta consecutiva presidente dell’associazione di italocanadesi Valle Peligna che risiedono a Toronto e nell’Ontario Di Cristoforo è stato riconfermato per acclamazione, con un grande applauso che gli abruzzesi della Valle Peligna residenti in Canada.

Antony Cardinale invece è uno degli avvocati più importanti e stimati degli States. Originario di Boston Cardinale è specializzato in cause che hanno visto coinvolti moltissimi personaggi di fama mondiale. Neli ultimi tempi fa spesso tappa a Sulmona nel cui centro ha acquistato casa.

Durante i rituali saluti è emersa la volontà di collaborare insieme nella costruzione di eventi culturali da tenersi in Abruzzo.