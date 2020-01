ITALIA VIVA ENTRA IN CONSIGLIO COMUNALE A TERAMO, NUOVO GRUPPO

Pubblicazione: 13 gennaio 2020 alle ore 13:57

TERAMO - Il Coordinamento provinciale di Italia Viva saluta con orgoglio e augura buon lavoro al nuovo gruppo consiliare di Teramo composto dall’assessore e vice sindaco Cristina Marroni e dai consiglieri Osvaldo Di Teodoro e Giovanni Luzii e Flavio Bartolini, che assumerà anche il ruolo di capogruppo.

“L’ingresso di questi validi amministratori all’interno del nuovo partito dei moderati – dichiara il coordinatore provinciale Vincenzo Di Marco – costituisce il naturale approdo di un gruppo di persone che ha fatto del civismo costruttivo l’impronta innovatrice dell’amministrazione guidata dal sindaco Gianguido D’Alberto. Italia Viva, fedele allo spirito con cui è nato il progetto, continuerà a sostenere il primo cittadino insieme all’amministrazione comunale di centrosinistra e a dare forza sui temi prioritari della città, che necessitano di maggiore incisività e slancio in termini di risorse e attenzione quali la scuola, il welfare, il commercio cittadino, ma anche la programmazione in termini di opere pubbliche e decoro urbano. Ringrazio a nome dell’intero coordinamento di Italia Viva l’assessore Marroni, e il neonato gruppo consiliare per aver sposato il progetto politico di Italia Viva, che fa della provincia di Teramo un avamposto dei moderati e un laboratorio di rilevanza regionale, visto che nel capoluogo di Teramo prende forma la prima classe di amministratori del nuovo partito in Abruzzo. Un partito che nasce sotto i migliori auspici visti anche le doti umane e personali dei consiglieri e dell’assessore Marroni, testimoniato dei teramani e dalle preferenze riservate al loro percorso alle ultime amministrative”.

“Lo avevamo detto - dichiara il parlamentare abruzzese Camillo D’Alessandro di Italia Viva - il processo di adesione va avanti e presto ci saranno ulteriori novità. Contiamo nelle prossime settimane di portare a Teramo Matteo Renzi, nel suo viaggio tra le 100 città in Italia. Saremo forza delle proposte e delle idee per Teramo e per l’Abruzzo.