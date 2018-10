ITALIA CUP LASER: A ORTONA TRE GIORNI DI CAMPIONATO NAZIONALE DI VELA

Pubblicazione: 31 ottobre 2018 alle ore 18:02

ORTONA - L'Italia Cup Laser 2018 arriva a Ortona (Chieti) per l'ultima tappa del 2018 che decreterà il campione italiano di vela nelle tre categorie Laser.

L'evento, che si svolgerà da venerdi 2 a domenica 4 novembre, è organizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di Ortona e dal Circolo velico di Ortona.

Ad oggi 300 iscritti appartenenti a ben 70 circoli velici italiani che arriveranno ad Ortona per agguantare il titolo valido poi per i campionati mondiali di categoria. Le tre categorie sono Laser 4.7 animata dai ragazzi dai 12 ai 18 anni, la Laser Radial e la Laser Standard che è la classe olimpica maschile. Intorno all'evento ruoteranno 60 volontari in mare con mezzi di assistenza durante le regate e circa 70 a terra destinati alla migliore riuscita della manifestazione che porterà sulla costa ortonese circa 500 persone tra regatanti, allenatori e familiari.

“Sono orgoglioso di presentare questo evento – commenta Domenico Guidotti presidente della IX Zona Fiv Abruzzo e Molise e della consulta Fiv – che nasce dal sodalizio di due circoli e che porterà in Abruzzo grandi campioni di vela. E' un impegno notevole che però i nostri associati hanno preso con entusiasmo, coinvolgendo tutta la comunità velica ortonese intorno alla manifestazione”.

A presentare l'Italia Cup Laser 2018 Cristiana Di Luzio, ct e direttore sportivo della Lega Navale di Ortona, e Laura Iubatti, presidente del Circolo velico di Ortona che ha sottolineato l'importanza della tre giorni di regate per coinvolgere sempre più giovani nello sport della vela che negli ultimi anni ha comunque accresciuto il numero di iscritti.

Accanto al presidente Guidotti anche la vice presidente della IX Zona Fiv Alessandra Berghella, il presidente del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro e il sindaco di Ortona Leo Castiglione che ha voluto rimarcare l'importanza dell'evento anche per la valorizzazione del porto e del tratto di mare che si affaccia sulla Costa dei Trabocchi.

“Sarà uno spettacolo per la gente – ha aggiunto – ammirare le regate dall'alto della pinetina e della pista ciclopedonale nel fine settimana”.

L'assessore regionale Silvio Paolucci ha messo in luce come questo evento rappresenti "un'ottima occasione di promozione turistica per Ortona e per l'Abruzzo e per questo è stata inserita tra gli eventi sportivi più importanti”.