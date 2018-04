FIRMATO ACCORDO DA 23 MILIONI DI EURO TRA AZIENDA DOLCIARIA E REGIONE;

DOMANI ALLA PRESENTAZIONE PAOLA DE MICHELI E GIOVANNI LOLLI ISOLA DEL GRAN SASSO: LO STABILIMENTO

LAZZARONI RADDOPPIA E ASSUME 70 PERSONE

Pubblicazione: 18 aprile 2018 alle ore 20:48

ISOLA DEL GRAN SASSO - Raddoppia lo stabilimento Lazzaroni di Isola del Gran Sasso (Teramo), dove ci sarà anche un aumento della forza lavoro con l’assunzione di altre 70 persone: il famoso brand di biscotti e dolci ha firmato con la Regione Abruzzo un accordo di programma di circa 23 milioni di euro che prevede la compartecipazione dell’ente regionale.

La presentazione ci sarà domani alle 15 nel centro montano in provincia di Teramo alla presenza del vice presidente della Giunta regionale Giovanni Lolli e il sottosegretario uscente all’economia con delega alla ricostruzione dell’Aquila Paola De Micheli che è anche commissario per il terremoto del Centro Italia.

Secondo quanto si è appreso, il raddoppio si basa sulla attivazione di un nuova linea per la produzione di dolci per celiaci.

Una crescita esponenziale quella della Lazzaroni, che già in passato ha presentato un progetto per mettere al centro dell'attività industriale materie prime salutistiche prodotte sul territorio con il coinvolgimento di allevatori, agricoltori e ricercatori universitari.

A dispetto delle difficoltà economiche che in questo periodo hanno travolto la maggior parte delle imprese abruzzesi, la Lazzaroni può considerarsi un'azienda controcorrente, che assumerà altre 70 persone, continuando ad ampliare la propria pianta organica.

“È una cosa molo seria che arriva al termine di un lungo lavoro - spiega Lolli - In Abruzzo si radica in maniera ancora più forte un’azienda che va molto bene sul mercato e che da tempo investe sui territori terremotati. È un segnale molto forte per la provincia di Teramo alle prese con il post terremoto”.

Tra l'altro la storica ditta dell'industria dolciaria italiana, si è sempre mostrata attenta nei confronti dei consumatori con esigenze diverse con prodotti come il Nutritivo Avena, i Biscotti Tapioca e il Biscotto Vermifugo e tutta una serie di prodotti della linea del free from, ovvero i biscotti senza glutine e senza zucchero.

La nuova linea produttiva è legata anche alla ricerca sulla celiachia che si svolge nello stabilimento di Isola del Gran Sasso.