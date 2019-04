ISA SENZA STIPENDI: PEZZOPANE, ''SBLOCCARE FONDI O SARA' CAOS''

Pubblicazione: 23 aprile 2019 alle ore 17:28

L'AQUILA - "Così come avevo annunciato, oggi ho incontrato i vertici della Istituzione Sinfonica Abruzzese ed i rappresentanti dei lavoratori. Il quadro è preoccupante, siamo all’assurdo, all’inaccettabile. La nostra prestigiosa orchestra d’Abruzzo sotto la spada di Damocle della mancata erogazione dei fondi assegnati ma non versati".

Così, in una nota, l'onorevole Pd Stefania Pezzopane interviene ancora una volta in merito ai gravi disagi degli orchestrali e i dipendenti dell'Isa, l'Istituzione Sinfonica Abruzzese, che sono senza stipendio da dicembre a causa della mancata erogazione dei fondi Cipe 2016-2018 e di larga parte dei contributi regionali 2017.

"Da 4 mesi senza stipendio, non perché non ci siano concerti - spiega Pezzopane -, non perché l’istituzione non abbia assegnati i contributi, ma solo perché questi contributi non vengono dati. Una parte perché da mesi non si riunisce il Cipe, una parte perché vengono richieste fatture che non possono essere fatte se non si hanno i fondi per pagarle, una parte perché ancora non sono state approvate le linee guide".

"Tutti problemi assurdi, di disattenzione, superficialità, ritardi insopportabili. Solleciterò personalmente il ministro, vedo il sottosegretario Gianluca Vacca, da un anno al dicastero Cultura, molto attivo ed interessato a come spendere i fondi del decennale, possibile che non possa interessarsi a sbloccare questa situazione? Depositerò una interrogazione al ministro a cui invierò anche una lettera. Chiedo e voglio risposte serie", conclude Pezzopane.