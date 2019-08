IO SONO AMBIENTE: NEL PNALM LEZIONI DEI CARABINIERI PER LA BIODIVERSITA'

Pubblicazione: 28 agosto 2019 alle ore 13:14

L'AQUILA - Il 30 e il 31 agosto a Civitella Alfedena e a Pescasseroli i Carabinieri per la Biodiversità in piazza con i cittadini Castel di Sangro, 28 agosto 2019 – Il 30 e 31 agosto, i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Castel di Sangro saranno in piazza con i cittadini nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con due postazioni attive dalle 10 alle 13 in Largo S. Lucia a Civitella Alfedena e alla Villa Comunale di Pescasseroli, nell’ambito della campagna di comunicazione # IO SONO AMBIENTE, sorta dalla collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente e i Carabinieri Forestali, volta a promuovere comportamenti rispettosi della Natura, a sensibilizzare residenti e turisti sulla messa al bando della plastica monouso e a scoraggiarne l’abbandono nell’ambiente. Presso le postazioni dei Carabinieri per la Biodiversità, i cittadini saranno coinvolti nelle tematiche della campagna attraverso dimostrazioni e giochi scientifici adatti a grandi e piccini.

La tutela degli ecosistemi naturali e della biodiversità diviene sempre più importante, in quanto sempre più minacciati dall’invadente attività dell’uomo, che sta portando la biosfera alla sua sesta grande estinzione. L’80% della perdita di diversità biologica è causato dalla distruzione degli habitat e, senza un serio ripensamento di alcuni stili di vita, il 20% delle specie conosciute potrebbe scomparire nell’arco dei prossimi 30 anni e addirittura il 50% entro la fine di questo secolo.

Ogni 20 minuti, il mondo perde una o più specie e circa 30 ettari di habitat naturali. Se si pensa che la normale velocità di ricambio delle specie è di circa una ogni quattro anni, l’attuale velocità di estinzione, circa 30.000 all’anno, è senza precedenti. La campagna # IO SONO AMBIENTE parte dalla constatazione che la quantità di rifiuti di plastica nei mari è in forte aumento: ogni anno vengono prodotti a livello mondiale 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni finiscono in mare. Si tratta di una minaccia per le specie marine e per tutti gli ecosistemi, ma anche un rischio per la salute umana, con implicazioni significative su settori come il turismo, la pesca e l’acquacoltura.

Il Ministero dell’Ambiente sta lavorando a una legge per tutelare il mare, ma ogni cittadino può e deve fare la sua parte. Anche presso i Centri Visite delle Riserve Naturali Statali “Feudo Intramonti” a Civitella Alfedena e “Monte Velino” a Magliano de’Marsi (AQ) è presente uno stand istituzionale dei Carabinieri per la Biodiversità dedicato alla campagna # IO SONO AMBIENTE , dove sono accolti i visitatori; la postazione è operativa ogni giorno, dalle 9 alle 17, fino al 15 settembre, per fornire al pubblico informazioni sul tema della tutela della biodiversità e del riciclo, riutilizzo e riduzione dell’uso della plastica. Entrambe le Riserve sono gestite dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro. Altre analoghe postazioni dei Carabinieri per la Biodiversità dedicate alla campagna # IO SONO AMBIENTE, saranno operative in alcune località turistiche dell’Alto Sangro, secondo il seguente calendario: Domenica 1 settembre, ore 10/13, Pescasseroli, Villa Comunale, Parco Naz. d’Abruzzo

Sabato 7 settembre, ore 10/13, Roccaraso, Via Roma

Sabato 7 settembre, ore 16/19, Pescocostanzo, Via O. Colecchi