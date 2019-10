INVISIBILI D'ABRUZZO: DUE CUCCIOLI ABBANDONATI CERCANO UNA FAMIGLIA

Pubblicazione: 29 ottobre 2019 alle ore 09:25

L'AQUILA - Due cuccioli cercano casa.

Pepita è una simil inscher di tre mesi e mezzo, vaccinata e chippata, "con un carattere dolce, vivace e simpatico", Ciccio è un volpino di tre mesi e mezzo, "tenero e molto giocoso"; sono entrambi di piccola taglia, da grandi possono arrivare a un massimo di 10 chili.

"Vi chiedo scusa non sono riuscita, in tutto questo tempo, a realizzare il sogno di vedervi felici ed amati da una famiglia meravigliosa tutta per voi. Invece siete ancora prigionieri del recinto di montagna, e stasera, quando sono arrivata, vi ho trovati in un angolo spaventati dal buio, destabilizzati dai primi freddi, stanchi di aspettare e ho sentito una fitta al cuore che ancora mi fa male - si legge in una nota del gruppo 'Piccoli AMICI Grandi AMORI' - Ho capito dai vostri musetti confusi nel buio che ho fallito, perché non sono stata in grado di darvi ciò che meritavate e tutti gli abbracci, le carezze, il cibo ed il mio amore non saranno mai sufficienti a indennizzarvi dal danno che il destino, facendovi trovare solo me, vi ha arrecato".

"Eppure ho chiesto a tutti di darci una mano, anche solo a pubblicare il vostro appello, a condividerlo e diffonderlo, ma ogni richiesta è rimasta inascoltata e non capirò mai perché - si legge ancora nella nota - E quindi rimarrete lì, piccoli e indifesi, circondati dalla rete che vi separa dalla felicità vera, ad aspettare una vita migliore che non so se arriverà mai. Speriamo che qualche anima davvero buona possa ascoltare l'ennesimo appello disperato di chi non sa più cosa fare per aiutarvi".

Per adottarli contattare Elvira 3933567046 o Fabiana 3470810209.