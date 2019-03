INNOVAZIONE: CCIAA CHIETI PESCARA LANCIA BANDO DIGITALIZZAZIONE IMPRESE

Pubblicazione: 28 marzo 2019 alle ore 19:12

PESCARA- L'Abruzzo è agli ultimi posti in Italia per innovazione e la Camera di Commercio di Chieti Pescara risponde con un bando per la digitalizzazione delle imprese.

Questa mattina, durante uno dei convegni organizzati nell'ambito della "Settimana della cultura digitale", è stato messo in luce come le aziende abruzzesi si collochino in quella fascia che ospita il 60% delle imprese, ancora nelle prime fasi del processo di digitalizzazione, a differenza del 30% che ha intrapreso il cammino verso la digitalizzazione e del 10% che si trova a un livello più avanzato.

Per invertire la tendenza, l'ente camerale ha allestito il proprio Punto di impresa digitale, che affianca le aziende nel valutare il grado di assessment tecnologico delle stesse e offre opportunità di sviluppo attraverso consulenze qualificate. Inoltre ha lanciato un bando per le imprese locali, in uscita il 10 aprile, finalizzato alla concessione di voucher per tecnologie, consulenza e formazione.