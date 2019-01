INFLUENZA: CRESCE IL NUMERO DEI CASI, ABRUZZO TRA LE REGIONI PIU' COLPITE

Pubblicazione: 02 gennaio 2019 alle ore 21:00

L'AQUILA - Continua a crescere il numero di casi di influenza in Italia, sebbene in modo più graduale rispetto alla scorsa stagione, e l'Abruzzo è una delle regioni maggiormente colpite.

Il numero stimato nell'ultima settimana considerata - quella dal 17 al 23 dicembre 2018 - è pari infatti a circa 225 mila, per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di circa 1.230.000 casi.

Questi gli ultimi dati relativi alla sorveglianza epidemiologica delle sindromi influenzali, elaborati dal Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto superiore di sanità attraverso il bollettino Influnet. Il livello di incidenza in Italia è pari a 3,7 casi per mille assistiti.

Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un'incidenza pari a 11,1 casi per mille assistiti. Si va dunque, per la fascia di età pediatrica, verso un'intensità media dell'influenza, stabilita nella soglia pari a 12,89 casi per mille assistiti.

Oltre all'Abruzzo, tra le regioni più colpite, ci sono Umbria, Provincia autonoma di Trento e Sicilia.