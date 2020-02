INFLUENZA: ABRUZZO ANCORA TRA REGIONI PIU' COLPITE

Pubblicazione: 20 febbraio 2020 alle ore 15:30

PESCARA - Abruzzo ancora tra le regioni più colpite dall'influenza stagionale: l'incidenza totale, nella settima settimana del 2020, è pari a 14,64 casi per mille abitanti, dato che colloca la regione al terzo posto della graduatoria nazionale, subito dopo Marche (16,55) e Basilicata (14,79).

È quanto emerge dall'ultimo bollettino Influnet dell'Istituto superiore di sanità (Iss), relativo al periodo 10-16 febbraio, che parla di intensità "alta" per la regione.

Interessati maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni, in cui si osserva un'incidenza pari a 46,56 casi per mille assistiti.

L'incidenza scende a 22,79 casi per mille assistiti nella fascia di età 5-14 anni, a 12,64 nella fascia 15-64 anni e a 7,75 per gli over 65.