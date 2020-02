INFLUENZA: 78 CASI GRAVI, 15 MORTI, SEGNALATI DA 16 REGIONI E RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA

Pubblicazione: 06 febbraio 2020 alle ore 11:49

ROMA - Mentre si continua a puntare l'attenzione sul Cornavirus, a uccidere, nel nostro Paese, è l'influenza stagionale. Secondo l'ultimo bollettino FluNews, a cura dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), dall'inizio dell'epidemia sono stati segnalati 78 casi gravi di influenza confermata in laboratorio, di cui 15 deceduti.

I casi gravi sono stati segnalati da 16 Regioni e Province autonome. La regione che ne conta di più l'Emilia Romagna (12), seguita da Lombardia (7), Veneto e Puglia (6).

In 60 casi (pari al 77%) era presente almeno una condizione di rischio preesistente, come diabete, tumori, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche, obesità. In 75 casi è stato isolato un virus di tipo A (soprattutto H1N1, seguito da H3N2), e in 3 casi di tipo B.

Tutti sono stati ricoverati in Unità di Terapia Intensiva, 57 sono stati intubati e 11 hanno necessitato respirazione extracorporea (Ecmo). Durante la stagione 2018-19, il bollettino FluNews aveva riportato complessivamente 812 casi gravi di influenza, di cui 205 deceduti.