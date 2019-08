INFARTO SUL GRAN SASSO, MUORE IN OSPEDALE UN UOMO DI 64 ANNI

Pubblicazione: 31 agosto 2019 alle ore 14:32

L'AQUILA - Un uomo di 64 anni, Giancarlo Giuliani, è morto per le conseguenze, fatali, di un infarto che lo ha colto in quota, sul Gran Sasso. Il soccorso alpino e speleologico Abruzzo aveva terminato verso le 20 dell'altra sera l'intervento di recupero: Giuliani, originario di Ancona, stava scendendo dal Corno Piccolo, lungo la Via Normale, quando ha improvvisamente il malore. Intorno 14 il figlio ha chiamato il 118. Si è alzato anche l'elisoccorso. A causa della scarsa visibilità, dovuta alla presenza di nebbia sopra ai 2000 metri, i tecnici del soccorso alpino e la componente medica dell'equipaggio sono stati trasportati dall'elicottero nel Vallone dei Ginepri per poi raggiungere a piedi l'infortunato. L'uomo è stato quindi trasportato in barella fino al sottostante sentiero Ventricini dove l'elicottero ha potuto procedere al suo recupero. Nella notte, poi, il decesso.