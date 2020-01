INCIDENTE SUL GRAN SASSO: ALPINISTA IN GRAVI CONDIZIONI

Pubblicazione: 02 gennaio 2020 alle ore 11:25

PIETRACAMELA - I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo con l’eliambulanza del 118 di L’Aquila stanno intervenendo sul Gran Sasso per prestare soccorso a due persone coinvolte in un incidente alla base della ferrata Ventricini.

È grave uno dei due alpinisti romani coinvolti nell'incidente nella zona nord occidentale del Corno Piccolo.

Il ferito è stato portato in stato di incoscienza all'ospedale dell'Aquila, dove in precedenza era stato trasportato l'altro collega di cordata, in discrete condizioni.

I due, S.F. di circa 30 anni e R.S. entrambi di Roma, a quanto riferito erano quasi alla base della Via Antonio Benedetti, quanto sono scivolati sul pendio ghiacciato riportando diversi traumi.

