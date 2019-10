INCIDENTE A CAPRARA DI SPOLTORE, DONNA FINISCE IN OSPEDALE

Pubblicazione: 16 ottobre 2019 alle ore 13:49

SPOLTORE - Incidente questa mattina a Caprara di Spoltore (Pescara) sulla strada provinciale 23, che collega Santa Teresa a Caprara D’Abruzzo.

Come riferisce SpoltoreNotizie, una donna del posto, per circostanze ancora da chiarire, era alla guida di una Lancia Y quando ha perso il controllo del mezzo, in discesa, ed è finita contro un albero al termine di una serie di pericolose giravolte sulla strada.

Per fortuna le sue condizioni, stando alle prime informazioni, non sarebbero gravi, ma è stata trasportata al Pronto Soccorso di Pescara per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti una ambulanza del 118 ed una pattuglia della polizia locale per i rilievi ed accertamenti del caso.