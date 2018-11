INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO UNIVAQ: RETTRICE, ''ATENEO CRESCE ED E' MOTORE DI QUESTO TERRITORIO''

Pubblicazione: 24 novembre 2018 alle ore 14:30

L’AQUILA - “Abbiamo una crescita delle immatricolazioni che raggiunge anche il 50 per cento in più per alcuni corsi di Ingegneria, abbiamo attivato progetti con grandi aziende leader nel settore della tecnologia e dell’innovazione, i nostri laureati trovano occupazione, siamo agente di promozione e sviluppo per il territorio, i nostri ricercatori competono e siamo orgogliosamente una Università territoriale ed internazionale, che serve al Paese, ma sul piano dell’organico abbiamo molta strada ancora da fare e, intanto, l’età media si alza”.

È un quadro in chiaro scuro quello emerso nel corso della cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2018-2019 dell’Università degli Studi dell’Aquila, che si è svolta questa mattina all’interno del dipartimento di Scienze Umane.

A fotografare la situazione dell’Ateneo aquilano e a fare un primo punto sulle immatricolazioni, ancora non ufficiali, è stata la rettrice dell’Univaq, Paola Inverardi, al suo ultimo anno.

Presenti alla cerimonia: il presidente della Conferenza dei rettori italiani, Gaetano Manfredi, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’ex vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, l’arcivescovo metropolita dell'Aquila, il cardinale Giuseppe Petrocchi, il rettore del Gran Sasso Science Institute, Eugenio Coccia e rappresentanti delle Forze dell’ordine, tra cui il questore del capoluogo abruzzese, Orazio D'Anna.

È stato invitato anche il vice ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, che, non potenzo presenziare, ha affidato a un video-messaggio il suo augurio di buon lavoro all’Ateneo aquilano e ai suoi studenti, con parole d’incoraggiamento e di fiducia.

“Sicuramente abbiamo più iscritti rispetto all’anno scorso, ma i dati possono ancora variare - ha sottolineato Inverardi - quello che per noi è importante, però, è il nostro ruolo all’interno della società, quello che abbiamo e che abbiamo avuto dopo il sisma del 2009”.

In questo senso, “l’Università dell’Aquila si inserisce in un contesto territoriale ed internazionale, che vuole essere il motore e il sostegno di questa terra, dando a tutti la capacità di guardare al futuro con più fiducia e consapevolezza, con la forza che deriva dal fatto che siamo in grado di attrarre studenti, energie nuove, sappiamo immaginare il futuro, siamo capaci di affrontare la complessità di quello che sarà il mondo di domani - ha aggiunto - vogliamo che questa terra si riconosca in noi e vogliamo che questo spinga fuori dai confini, con la consapevolezza che se si ha la cultura e la conoscenza e la disponibilità di risorse umane giovani, si può affrontare qualunque cosa”.

In un contesto come quello dell’Aquila, poi, città ferita dopo il sisma del 6 aprile 2009 e nella quale ancora sembra lontana la fine della Ricostruzione, Inverardi ha spiegato che “è stato importante capire il ruolo dell’Università all’interno di questo processo, alla fine è venuto abbastanza naturale che il territorio si identificasse in noi, riconoscendo i problemi e avendo la forza di affrontarli, dominando paure ed emozioni, attraverso il raziocinio, la scienza e la capacità di attrarre nel capoluogo le migliori risorse del Paese”.

Sebbene i dati delle immatricolazioni siano in crescita per l’Ateneo aquilano, la rettrice ci ha tenuto a precisare che “è riduttivo parlare solo di matricole, perché è molto rilevante anche il problema dell'abbandono, un dato che registra una crescita, anche se sensibile”.

Se da un lato l’Università del capoluogo cresce, grazie agli investimenti sulla ricerca e a progetti e iniziative culturali fuori e dentro l'Università come “Street Science, i mercoledì della cultura nei locali della città, ‘Pint of Science’, l'aperitivo molecolare, i tandem linguistici, che vanno ad aggiungersi alle tante attività di ricerca, di informazione e di divulgazione, come la sperimentazione del 5G che vede l'ateneo aquilano protagonista, insieme a Zte, e ‘Joint Innovation and Research lab’ con Univaq”, dall’altro il quadro diventa più scuro se parliamo di risorse organiche”, ha detto durante il suo intervento la rettrice.

L’età media docenti, infatti, secondo i dati riportati, è di 55 anni, mentre quella del personale Tecnico Amministrativo (Pta) è di 53, tanto che Inverardi ha parlato di “nozze con i fichi secchi”: “Si tratta di un problema nazionale, il sistema universitario tra tagli di risorse ed applicazione della legge 240 ha un miliardo di euro in meno sul fondo di finanziamento ordinario e un deficit di 10 mila ricercatori, oltre ai tagli sul turn over, che peggiorano la situazione”.

Dal 2014 al 2018, l’Università dell’Aquila ha assunto 18 persone tra il personale Tecnico Amministrativo e 6 nuovi collaboratori ed esperti linguistici (Cel), per gli ordinari ci sono state 32 progressioni e 4 esterni; la situazione migliora per gli associati, con 73 progressioni e 12 nuovi esterni, a cui vanno ad aggiungersi 70 nuovi ricercatori, numeri certamente positivi, ma che per la rettrice “ancora non bastano a coprire le esigenze di un Ateneo come il nostro”.

Infine, la rettrice ha fatto il punto sui fondi: “Fino all’anno scorso avevamo stipulato un accordo quadro che ci permetteva di uscire dall’emergenza sisma, da quest’anno non possiamo contarci, siamo sullo stesso piano degli altri atenei, ma poiché la risposta degli studenti ha superato le nostre aspettative ‘conservative’, siamo stati in grado di investire un milione e 400 euro sulle strutture di ricerca. Insomma, il problema non sono i soldi, che ci sono, ma il fatto che spesso non riusciamo a spenderli rapidamente e per questo chiediamo un supporto eccezionale al Provveditorato, in modo da rendere operativi e visibili tutti i nostri sforzi”, ha concluso Inverardi.