IMPRESE: DA REGIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO AL 50 PER CENTO

Pubblicazione: 28 febbraio 2020 alle ore 15:04

L'AQUILA - La Regione Abruzzo ha pubblicato un avviso (Por Fesr Azione 3.1.1) per la concessione di contributi a Fondo Perduto, finalizzati a sostenere la competitività delle imprese, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, che costituiscano una novità per l’impresa e/o per il mercato, o attraverso l’innovazione dei processi produttivi esistenti.

Sono ammissibili alle agevolazioni le proposte progettuali che contemplino una o più tipologie di intervento di seguito specificate: implementazione di un nuovo prodotto per l’impresa e/o per il mercato; innovazione del processo produttivo già avviato, mediante cambiamenti di tecniche, attrezzature e/o software, tendenti a diminuire il costo unitario di produzione e/o ad aumentare la capacità produttiva dell’impresa.

Possono presentare istanza di agevolazione a valere sul citato Avviso, le micro, piccole e medie imprese, regolarmente iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commerci ed operanti nei settori del Commercio, Ricettività, Ristorazione, Industria ed Artigianato. Le domande dovranno pervenire, mediante caricamento sulla piattaforma informatica della Regione, entro le ore 12 di lunedì 20 aprile 2020.

Confesercenti, attraverso l’apertura nelle proprie sedi di uno Sportello ad hoc, è a disposizione per favorire la conoscenza e la diffusione della misura agevolativa.

Gli sportelli, dove poter prendere un appuntamento per una approfondita analisi sulla possibilità di presentare la richiesta di finanziamento, sono attivi presso le Sedi Confesercenti di Avezzano (Via Monte Velino, 133 / 137 - Tel. 0863/22764 ) e L’Aquila (c/o Cooperfidi Abruzzo, via Saragat, 80 – Tel. 0862/65994).

Mail: [email protected]. Per info dirette sul Bando, contattare Carlo Rossi al numero 349.2669699.