IMPRESE: BERARDINI (M5S), ''PROPOSTA INDENNIZZI FONDO PERDUTO''

Pubblicazione: 16 aprile 2020 alle ore 11:52

PESCARA - "Le microimprese rappresentano la maggioranza del tessuto economico in Regione Abruzzo. Non possono essere lasciate da sole e la politica deve dare una risposta immediata: secondo la mia proposta il Governo dovrebbe inserire degli indennizzi diretti a fondo perduto proprio a favore delle microimprese".

A renderlo noto è il deputato del M5S Fabio Berardini, componente della Commissione Attività Produttive commercio e turismo, che sta lavorando a stretto contatto col Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli proprio per varare delle misure ad hoc.

"È necessario introdurre una somma certa, ad esempio 3.000 euro da erogare immediatamente a tutte le micro imprese. Ho proposto anche di aggiungere una somma supplementare se l'impresa possiede un locale in affitto e deve, quindi, sostenere delle spese in più".

Con il Ministro abbiamo approfondito la tematica degli affitti e siamo concordi sul fatto che sia necessario attivare una procedura telematica semplificata per far sì che il locatore venga incontro all'imprenditore con un abbassamento del canone in questo momento di crisi. Questo abbassamento potrebbe essere incentivato riconoscendo al locatore un immediato credito di imposta" spiega il deputato abruzzese.

"Auspico che queste misure vengano subito varate e prontamente vi aggiornerò" conclude Fabio Berardini.