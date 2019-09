IMPRESA FIUME: PESCARESE FIGLIO DI UN LEGIONARIO, ''MIO PADRE SI DIVERTI'. HO FOTO CHE LO DIMOSTRANO''

Pubblicazione: 06 settembre 2019 alle ore 10:59

PESCARA - "Secondo me, mio padre si divertì. Ho tante foto che lo dimostrano".

Sorride Adolfo Ceccherini, figlio del legionario fiumano Aldo: Adolfo è il più anziano partigiano vivente in Abruzzo, 98 anni portati con grande lucidità.

Adolfo è molto orgoglioso delle gesta del padre che finì con D'Annunzio a Fiume: "perchè sentiva l'obbligo morale di portare Fiume all'Italia, era in Marina e dovette chiedere un permesso per sbarcare dal suo incrociatore e unirsi al Vate - racconta il partigiano pescarese - il permesso glielo diedero ovviamente. Lui è morto nel 1938, ma mi diceva che era stata una esperienza felice. Poi grazie a questa sua militanza da legionario, secondo me fece anche carriera in Marina. C'è rimasto un anno, e ha portato a casa un mare di ricordi, tessere, fotografie, cimeli. Leggo che Pescara si appresta a celebrare la Marcia su Fiume e mi farebbe piacere portare questi ricordi di mio padre all'attenzione della gente, potrei portarli a far vedere, ditelo al sindaco Carlo Masci o al presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri. Però mi devono venire a prendere perchè mi hanno pure rubato la macchina recentemente...", chiude Cecchierini con rammarico.