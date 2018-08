IMPEACHMENT MATTARELLA: MELONI, ''D'ALFONSO VUOLE DENUNCIARMI, ULTIMO DELIRIO PD''

Pubblicazione: 21 agosto 2018 alle ore 10:25

L'AQUILA - "Gli ultimi deliri del Pd al governo della Regione Abruzzo: prima di dimettersi per scegliere la poltrona di senatore, D'Alfonso ha riunito la giunta con un geniale punto all’ordine del giorno: denunciarmi. Si, avete letto bene. Intendono denunciarmi perché ho osato criticare le scelte di Mattarella sulla mancata nomina del ministro Savona. Il Pd vorrebbe un mondo dove è consentito solo ripetere le idiozie della sinistra, e dove chi non è d’accordo viene sbattuto in un centro di rieducazione sovietico. Fortunatamente, tra poche settimane, anche in Abruzzo avremo l’occasione di mandarli a casa".

Lo ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a proposito del conferimento, da parte della Giunta regionale abruzzese, di incarico all’Avvocatura regionale affinché verifichi, nei modi e nei termini di legge, la possibilità di presentare denuncia nei confronti dei rappresentanti istituzionali che hanno promosso minaccia di messa in "stato di accusa" del presidente della Repubblica.