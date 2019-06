IL RITORNO DI DECADE, UN SEMINARIO E UNA FESTA: INIZIATIVE PER DECENNALE DI NOBELPERLAPACE

Pubblicazione: 14 giugno 2019 alle ore 16:22

L'AQUILA - Uno spettacolo itinerante, un seminario e una festa finale. É riassumibile così il calendario di iniziative organizzate per il mese di luglio da Arti e Spettacolo, volte a festeggiare il decennale dello spazio Nobelperlapace di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila), da anni riferimento culturale per un territorio meraviglioso quanto impegnativo come quello delle aree interne abruzzesi.

Il 9 luglio 2009 veniva inaugurato il Nobelperlapace, intitolato all'omonimo segretariato che aveva reso possibile, nei tragici giorni seguenti al terremoto del 6 aprile, la realizzazione di una struttura polivalente che funzionasse da aggregatore sociale e culturale per le popolazioni colpite. Quel giorno a tagliare il nastro, tra gli altri, il Premio Nobel per la pace Betty Williams e gli attori George Clooney e Bill Murray, numerose autorità e soprattutto cittadine e cittadini emozionati.

Dopo dieci anni – attraversati da innumerevoli eventi, iniziative, spettacoli, formazione e produzione teatrale, corsi e attività per il territorio – l'associazione culturale aquilana organizza tre iniziative per festeggiare il decennale dello spazio.

Si parte il 4 luglio con Dècade – Città Possibili, lo spettacolo itinerante realizzato dal collettivo Circolo Bergman nel “cantiere L'Aquila”. Andrà in scena nuovamente, dopo il sold out dello scorso aprile in occasione del debutto per il decennale del terremoto (ben due le repliche aggiuntive inizialmente non previste).

Dècade è un percorso nel centro storico, per gruppi di 40 spettatori che si muovono guidati da un sistema di cuffie wireless. Camminando in un universo sonoro di testi, suoni e suggestioni lo sguardo dei partecipanti inquadra la città ricostruita e quella ancora in rovina, la città-cantiere e la città-progetto.

Nato da una serie di interviste con residenti, professionisti, operai, e da ripetuti sopralluoghi, lo spettacolo propone agli spettatori una deriva urbana che oscilla fra distopie e utopie, per ribadire che il futuro è uno spazio concreto che dobbiamo tenere saldamente in mano nel presente.

Lo spettacolo itinerante avrà luogo giovedì 4 luglio e venerdì 5 (due repliche alle 17:30 e alle 19:30), sabato 6 e domenica 7 (due repliche alle 10:30 e 12:30). 40 i posti disponibili per ogni replica. Per questo è consigliabile l'acquisto del biglietto (ingresso 10 €), in prevendita alla libreria Polarville di via Castello, luogo peraltro dal quale partirà lo spettacolo. Info al 348.6003614 o [email protected]

Il 6 luglio, inoltre, alle ore 15 lo spazio Nobelperlapace sarà palcoscenico del seminario “Realtà del teatro: istruzioni per l'uso” al quale parteciperanno studiosi, artisti, operatori della cultura, giornalisti, economisti provenienti da diverse regioni italiane, con rappresentanze dalla Lombardia alla Puglia, oltre che dal territorio, con la presidente del Teatro Stabile d'Abruzzo Annalisa De Simone, e dal mondo dei media di rango nazionale, con il giornalista di Rai News Paolo Pacitti.

Infine martedì 9 luglio, a dieci anni esatti dall'inaugurazione del Nobelperlapace, sipario aperto sulla festa finale, cui parteciperanno le persone che hanno attraversato lo spazio di San Demetrio ne' Vestini negli anni, frequentando le rassegne teatrali, i corsi, i numerosi laboratori, il cinema del territorio e gli eventi organizzati nel tempo.

Il dettaglio delle singole iniziative verrà diffuso nelle prossime settimane. Per info artiespettacolo.org.