IL PIANISTA ABRUZZESE NAZZARENO CARUSI NEL CDA DELLA SCALA

Pubblicazione: 16 febbraio 2020 alle ore 13:03

L'AQUILA - Il maestro abruzzese Nazzareno Carusi al Cda della Scala.

Ad indicare Carusi quale suo rappresentante nel Cda, che si riunirà rinnovato martedì 18 febbraio, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Pianista di fama, Carusi, 51 anni, è originario di Celano (L'Aquila) ma da molti anni vive a Ravenna "per amore", come ripete spesso. Sua moglie, come ricorda Il Corriere di Romagna, è Barbara Valli, fondatrice in città della Scuola di Musica Mokrokosmos. Legatissimo alla sua regione è stato nominato nel 2012 Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo "per gli altissimi meriti e il lustro che ha dato alla sua terra".

Da sempre vicino alla famiglia Berlusconi è stato più volte in corsa per la candidatura in Parlamento.

"Orgogliosi per questo prestigiosissimo traguardo", il commento del presidente della Regione Marco Marsilio.

"Auguri a Nazzareno che saprà portare nell’istituzione scaligera, massima espressione della lirica italiana e mondiale, la forza e la gentilezza della nostra terra".