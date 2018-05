IL NUOVO BASKET AQUILANO CONFERMA IL COACH TITTI STAMA PER IL CAMPIONATO DI SERIE C 2017-2018

L'AQUILA - Il Nuovo Basket Aquilano comunica di aver raggiunto l'accordo con il coach Giuseppe "Titti" Stama, prolungando anche per il prossimo Campionato di Serie C - 2018/2019 la sua permanenza sulla panchina biancoblù.

Di Titti Stama, allenatore nazionale nato a Trino in Piemonte ma da sempre residente in Abruzzo tra Teramo e Roseto, sue città d’adozione, la società di Roberto e Paolo Nardecchia ha apprezzato, oltre che le doti tecnico-tattiche, la signorilità, l’educazione ed il modo composto di porsi in campo e fuori, assolutamente in linea con i valori ed i principi etici che il club aquilano porta avanti da sempre.

La conferma di Stama, che ha guidato quest’anno il team raggiungendo l’obiettivo dei playoffs e centrando un apprezzabile quinto posto finale, darà continuità al lavoro con la formazione seniores che ha consentito al Nuovo Basket Aquilano di lanciare in prima squadra in questi ultimi 4 anni di Serie C tantissimi giovani provenienti dal florido vivaio giovanile e dalla Scuola Minibasket L’Aquila: una “cantera” che di stagione in stagione raggiunge risultati sempre più prestigiosi per la pallacanestro cittadina tra titoli regionali, finali nazionali ed eventi internazionali cui i ragazzi aquilani prendono parte.

Insieme al coach il Nuovo Basket Aquilano è già al lavoro per approntare un roster che possa continuare a dare come sempre tante soddisfazioni ai numerosissimi appassionati che ogni domenica affollano il PalaAngeli, per un torneo che sarà ancora più duro ed impegnativo del solito a livello tecnico, organizzativo ed economico e che coinvolgerà squadre di tre regioni: Abruzzo, Marche e Molise.