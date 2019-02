IL MONDO DELLA PALLA OVALE AQUILANA PIANGE ROBERTO ROSSI, EX GIOCATORE DEL PAGANICA RUGBY

Pubblicazione: 28 febbraio 2019 alle ore 21:56

L’AQUILA - Grave lutto nella popolosa frazione aquilana di Paganica: Roberto Rossi, 41 anni, imprenditore edile, molto conosciuto e stimato, è stato colto da malore, probabilmente un infarto, nel tardo pomeriggio nel suo ufficio ed è morto.

Inutili i soccorsi da parte dei sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il giovane imprenditore che insieme ai fratelli Giuliano e Antonello gestiva la Ediltre, azienda impegnata nella ricostruzione del paese e componete del consorzio costrittori Paganica, lascia la moglie e due figli di 2 e 5 anni.

Il 41enne aveva giovato a rugby, come anche il fratello Giuliano che ha militato in serie A con L’Aquila rugby. In segno di lutto domani i cantieri di Paganica rimarranno chiusi.

I funerali porrebbero svolgersi nella giornata di sabato.

“Erano un ragazzo d’oro, grande persona e grande lavoratore – è il ricordo degli amici -, era molto impegnato nel sociale, era sempre presente ad ogni evento, tutti gli volevano bene. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia”.

"Sono profondamente addolorato per la prematura e dolorosa scomparsa di Roberto Rossi", ha dichiarato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

"Ci univa un sentimento di reciproca stima e simpatia. Mancheranno il suo sorriso e la sua disponibilità verso il prossimo. Nell'unirmi al cordoglio della comunità, civica e rugbistica, paganichese giungano ai famigliari tutti di Roberto le più sentite condoglianze personali e della municipalità aquilana".