IL MAGIONE PAPALE E' IL MIGLIOR RISTORANTE CONTEMPORANEO D'ABRUZZO

Pubblicazione: 20 novembre 2019 alle ore 09:30

L'AQUILAA - Il ristorante Magione Papale, dello chef stellato William Zonfa, è stato premiato come miglior ristorante contemporaneo al "The Love Italian Life 2020 Awards" a Dublino.

The Love Italian Life 2020 Awards è un ambìto riconoscimento internazionale i cui criteri di giudizio sono basati sulla qualità, l'uso degli ingredienti, le tecniche di cucina, la presentazione delle portate e l'esperienza dei cuochi.

Lo chef Zonfa ha partecipato a Dublino alla cerimonia di premiazione.

“Dedico questo traguardo a due bellissime bambine, le quali rendono speciale la mia vita con il loro semplice sguardo. Sono Sofia e Alice le mie splendide nipotine”, così lo chef Zonfa ha emozionato la platea al ritiro del premio.

“Un riconoscimento importante per l’Abruzzo, ma soprattutto per L’Aquila - ha continuato Zonfa - La tradizione della mia terra è sempre in viaggio con me”.

Lo chef nell’occasione, infatti, ha annunciato un altro importante viaggio a New York (giovedì 21 novembre), dove l'Istituto di Cultura Italiana ospiterà la presentazione del terzo volume de "L'arte in cucina 2019 - gli artisti incontrano gli chef" di Editoriale Giorgio Mondadori. Lo chef Zonfa, protagonista del libro, sarà l'ospite d'onore della serata di New York che ha già fatto registrare il tutto esaurito.