IL LITFIBA PELU' SI RILASSA

SUL FIUME TIRINO, STASERA

CONCERTONE A FRANCAVILLA

Pubblicazione: 29 luglio 2018 alle ore 15:14

L'AQUILA - Il frontman dei Litfiba, Piero Pelù, in concerto questa sera a Francavilla al Mare (Chieti) per il Festival Blu Bar, in piazza Sant'Alfonso, si prepara alla performance live nella bellezza e nella tranquillità d'Abruzzo.

Pelù ha infatti postato una foto sul suo profilo Facebook con tanto di frase a corredo: "Il fiume Tirino in Abruzzo, tra L'Aquila e Popoli, crea un'oasi di natura, bellezza e pace unici al mondo. Venire per crederci!".

Tantissimi i commenti e le condivisioni.